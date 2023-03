Incrições para curso de fotografia termina nesta segunda

Interessados com mais de 12 anos em aprender Fotografia com câmeras de celular tem até amanhã (27), para se inscrever no curso que será realizado de 28 a 30 de março, das 14 às 17 horas, no MIS,

Estão sendo oferecidas 30 vagas, em que os participantes serão introduzidos nas convenções sobre uso de câmeras em dispositivos móveis e apresenta a linguagem fotográfica por meio de atividades teóricas e práticas.

O curso será dividido em quatro módulos, neste primeiro o ministrante, Alexandre Sogabe, é coordenador do MIS e possui graduação em Artes Visuais pela UFMS (2006), especialização em Arte, Educação e Tecnologias Contemporâneas pela UNB (2010) e Mestrado em Estudos de Linguagens com tema em Fotografia (2014).

Desenvolveu os Módulos Fotografia com Câmera Reflex, Edição de Imagem com Software Livre e Iluminação e Linguagem para o Curso de Fotografia do Museu da Imagem e Som de MS e o Curso Fotografia com Câmera Reflex (2013) e Técnico em Processos Fotográficos (2015) para o Senac. Coordenou o 1º, 2º e 3º Concurso de Fotografias Patrimônio Histórico e Cultural de MS – Nossa Identidade (2012, 2013 e 2014). Ministrou a disciplina de Fotografia em Publicidade e Propaganda na Anhanguera (2010 e 2015), e cursos menores nas cidades de Bodoquena, Bonito, Corumbá e Dourados, além de três edições do Festival de Arte e Tecnologia da UFMS com oficinas de Fotografia.

Câmera de Celular é destinado a introduzir os participantes nas convenções sobre uso de câmeras em dispositivos móveis e apresenta a linguagem fotográfica por meio de atividades teóricas e práticas. A atividade apresenta as configurações básicas de medição e controle de luz para fotografia e ainda as convenções de enquadramento e composição essenciais. Os usuários de Android devem instalar o app “Open Camera”, os de Iphone devem usar o “Instamatic” e ambos o app editor “Snap Seed”.

