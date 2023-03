Com salários até 11 mil reais, inscrições para concurso encerram nesta semana

As inscrições para o concurso público da Prefeitura Municipal de Bataguassu, cidade localizada a cerca de 335 quilômetros da capital, encerram na próxima quinta-feira (30). São oferecidas 105 vagas em diversos cargos de nível fundamental, médio e superior, além da formação de cadastro reserva.

Conforme o edital do concurso, os salários variam de R$ 1.262,70 a R$ 11.124,05, dependendo da vaga e do nível de escolaridade exigido. As inscrições podem ser feitas exclusivamente pelo site da Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura), organizadora do concurso. A taxa de inscrição varia de R$ 100 a R$ 130.

Entre as oportunidades oferecidas estão vagas para assistente social, enfermeiro, fisioterapeuta, médico clínico geral, nutricionista, odontólogo, psicólogo, agente comunitário de saúde, agente de endemias, assistente administrativo, inspetor de alunos, técnico de enfermagem, auxiliar de serviços gerais, cuidadora, eletricista, mecânico, merendeira, motorista, operador de máquinas, pedreiro, pintor, recepcionista, tratorista e vigia.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, prevista para ser realizada no dia 2 de maio. Os candidatos a cargos de nível superior também serão submetidos à prova de títulos.

Mais informações sobre o concurso, incluindo a distribuição das vagas por cargo, podem ser encontradas no edital disponível no site da Fapec.

