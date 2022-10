Domingo e segunda são marcados por programação especial para os pequenos

Hoje tem Sarau no Parque, no Conjunto União, às 16h, e amanhã, às 20h, concerto no Glauce Rocha

Hoje (16) chegamos ao fim da semana da criança, mas a Capital tem eventos especiais até amanhã (17), especialmente voltada aos pequeninos: o Sarau no Parque de hoje terá programação especialmente dedicada às crianças das 16h até as 20h e, nesta segunda- -feira, será realizado um concerto para crianças a partir das 20h, no Teatro Glauce Rocha, com a Orquestra Sinfônica de Campo Grande e as crianças que fazem parte do projeto Oficinas de Canto, da Fundação Ueze Zahran.

Sarau no Parque

Que criança nunca sonhou em ser artista ou usou da imaginação para se passar por apresentador de algum programa favorito? A 15ª edição do Festival Sarau Cidadania e Cultura do Parque vem para mostrar que sonhos também podem ser realizados na infância.

Ao lado da apresentadora anfitriã, Professora Rô, os artistas mirins Camila e Ricardo Gabriel, de 11 anos de idade, comandarão as atrações culturais de todo o evento que dessa vez ocorrerá no Conjunto União, das 16h às 20h, no Bosque Camburé que fica na Rua Antônio João Escobar, n.º 404, em Campo Grande. Entrada gratuita.

Conforme o secretário de cidadania e cultura, Eduardo Romero, a ideia do Sarau é ter atividades que despertem a criatividade das crianças e aproximem as famílias. “Nessa edição, por ser o mês alusivo ao Dia das Crianças, nós teremos, além do espaço Brincantes, contação de história, capoeira voltada às crianças, teremos uma dupla de pequenos que apresentará o Sarau com a nossa apresentadora oficial, que é a Professora Rô. A ideia é integrar essas crianças à ocupação do palco, do microfone, pelo olhar delas, pela perspectiva delas, pelo tom de voz que elas trazem, pela curiosidade que elas têm, elas apresentarem o evento, as atrações, a programação”, explica.

Concerto

Já para o concerto, serão aproximadamente 200 músicos no palco, divididos entre coro e orquestra, para performar um repertório temático, que passa por diferentes gêneros musicais e foca no público infantil. As interpretações incluem world music, rock, cantigas tradicionais brasileiras e canções criadas a partir de poemas de Manoel de Barros.

A direção musical e a regência do concerto, bem como as criações musicais, são de responsabilidade de Eduardo Martinelli. O músico é o maestro titular da Orquestra Sinfônica de Campo Grande, que foi criada em 2007 e tem um longo histórico de apresentações internacionais e com importantes solistas brasileiros.

O maestro Eduardo Martinelli, regente da Orquestra, explica que a ideia para o concerto foi concebida a partir de músicas para crianças assistirem, não necessariamente para crianças, mas que elas cantam. “De um modo geral, está sempre envolvida a figura infantil nesse concerto, e uma coisa interessante é a preparação que a gente está fazendo para isso, com muitos ensaios setorizados, porque as crianças do coro são de bairros diferentes, os músicos também. A gente ensaia separadamente cada família de instrumento, as crianças, cada qual em seu bairro, e vamos deixar para juntar todos no ensaio geral, pois são quase 200 pessoas envolvidas”, pontua Martinelli.

Serviço: O Sarau no Parque será realizado hoje (16), das 16h às 20h, no Bosque Camburé, na Rua Antônio João Escobar, 404, com entrada gratuita. O concerto será realizado amanhã (17), no Teatro Glauce Rocha, às 20h, na UFMS.

Por Méri Oliveira – Jornal O Estado do MS.

Leia a edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: