Homem é encontrado morto após sair de festa

Na madrugada deste domingo (16), o corpo de um homem foi encontrado em uma estrada do bairro de Villa Guillermina, em Pedro Juan Caballero, cidade-gêmea de Ponta Porã, localizada a 345 km da Capital. Informações preliminares apontam que ele estaria numa festa de onde teria sido pego e logo após executado.

Até o momento não há detalhes sobre a identidade do agora falecido, presume-se que possa ser um cidadão brasileiro, já que o sistema Afis foi utilizado para verificar sua identidade e deu negativo. Ele não carregava nenhum documento de identidade com ele.

De acordo com as informações da Polícia Nacional do Paraguai, uma das evidências mostra que o jovem poderia ter participado de uma festa que aconteceu na vizinha cidade brasileira de Ponta Porã, já que em um de seus braços ele usava uma pulseira da Boate Bombar, que foi distribuída para quem compareceu ao evento.

Também foram constatadas no corpo do falecido várias tatuagens. O jovem vestia uma camisa cinza de mangas compridas e estava despido de calça jeans da cintura até as pernas.

De acordo com o médico legista Dr. Marcos Prieto, a causa da morte seria um “trauma cranioencefálico com esmagamento do crânio”, produzido por algum objeto contundente. Ele não mostra outros sinais de ferimentos ou contusões.

A Polícia Nacional do Paraguai e representantes do MPF (Ministério Público Federal) compareceram ao local para realizar os procedimentos de investigação.

