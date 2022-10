Ato consolida apoio da Prefeita Adriane Lopes e do deputado federal Lídio Lopes a Eduardo Riedel

Mais de três mil pessoas participaram de um grande ato político, no final da tarde do último sábado (15), no comitê do candidato ao Governo do Estado, Eduardo Riedel (PSDB), para consolidar o apoio da Prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (Patriota) e do Deputado Estadual, Lídio Lopes (Patriota).

A Senadora Tereza Cristina (PP), que está em viajem para o Nordeste, em campanha para reeleição de Jair Bolsonaro (PL), mandou seu recado por vídeo. “Ficamos muito felizes com a chegada da Adriane e do Lídio em nosso time, sejam bem-vindos a nossa campanha e juntos vamos rumo a vitória do melhor projeto para Mato Grosso do Sul, que é o Eduardo Riedel governador e também para o Brasil, com Bolsonaro presidente”, comentou Tereza no vídeo.

Em sua fala Eduardo Riedel deu as boas-vindas a Prefeita Adriane e o Deputado Federal Lídio, ressaltando o quanto o apoio deles é importante. “Este momento é muito especial em nossa caminhada, pois recebemos a Prefeita da capital e também o Deputado Lídio, que vem somar conosco para construirmos um projeto de desenvolvimento para Mato Grosso do Sul, sem politicagem. Vamos apoiar a prefeita que está empenhada em fazer uma boa gestão em nossa Campo Grande. Nós acreditamos no municipalismo de verdade e estamos empenhados em fazer o melhor para a nossa gente”, disse Riedel.

A Prefeita Adriane Lopes ressaltou que o momento de tornar público o apoio a Eduardo Riedel a deixa muito feliz. “Tenho a responsabilidade de pensar no crescimento e no desenvolvimento de Campo Grande e do MS. Conversando e entendo a proposta de municipalismo Riedel, nós do Patriotas chegamos à conclusão que ele é o mais preparado para administrar o Estado. Agora é 45 MS! Precisamos colocar como governador um gestor capacitado”, ressaltou.

O Deputado Lídio Lopes afirmou que o Patriotas sempre se preocupou com o MS, são cinco prefeitos e trinta e cinco vereadores no Estado que vão somar na campanha de Eduardo Riedel. “Nós conversamos com toda a nossa base e analisamos o projeto do Riedel e chegamos à conclusão de que ele com certeza é o mais preparado para assumir o cargo de governador”, concluiu.

Com a chegada da Prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, agora são cerca de 75 prefeitos apoiando o candidato Eduardo Riedel (PSDB), neste segundo turno.

