Alunos do Senai criam Usina hidrelétrica em casa

Já pensou em ter uma usina hidrelétrica em casa e gerar energia limpa, barata e sustentável? Esse é o projeto de pesquisa do Gabriel Bento Dutra de Amorim, aluno do 1º ano do ensino médio da Escola Sesi de Corumbá, um dos finalistas da 13ª Fetec MS, considerada a maior feira de ciência, tecnologia e inovação do Estado. Denominado “Hydro House”, o projeto é uma adaptação do modelo de hidrelétricas para as residências.

Gabriel conta que o projeto nasceu após uma reflexão em sala de aula sobre energias renováveis e não-renováveis. De acordo com o projeto, uma hélice é instalada no cano que sai do hidrômetro, equipamento que serve para medir o volume de água nos imóveis residenciais, comerciais ou industriais.

“Quando a água passa pelo hidrômetro, aciona uma hélice ligada a um alternador, gerando energia mecânica que vira energia elétrica. Em seguida, essa energia passa por um transformador e um retificador para poder ser armazenada em uma bateria de lítio-grafeno. A energia estará disponível em casos de apagões, ou então poderá abastecer o imóvel por meio de um inversor”, explica Gabriel.

Ao todo, nove projetos de estudantes da Rede Sesi de Educação em Mato Grosso do Sul participam como finalistas da 13ª Fetec MS. O evento, organizado pela UFMS no campus da universidade federal em Campo Grande, encerra nesta quarta-feira (25/10).

