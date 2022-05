Dia do Orgulho Nerd: Conheça a cultura Geek e veja quais são os próximos lançamentos de filmes;

O dia 25 de maio é popularmente conhecido como o Dia do Orgulho “Geek” ou Nerd criado para celebrar dois grandes símbolos da nerdice: o legado do escritor de “O Guia do Mochileiro das Galáxias”, Douglas Adams e o início da jornada de Luke Skywalker em Star Wars: Uma Nova Esperança. Mas você sabe o que é a cultura ‘geek’ e o que ela abrange?

A cultura ‘geek’ é caracterizada como um estilo de vida, em que as pessoas têm interesse por tudo que está relacionado à tecnologia e eletrônica, como filmes de ficção científica, histórias em quadrinhos, jogos eletrônicos e jogos de tabuleiro. Ela passou a ser muito mais respeitada a partir dos anos 2000, quando a tecnologia e algumas franquias de filmes passaram por uma grande popularização, em especial os filmes de super-heróis, como X-Men.

Fazendo com que atualmente o público que consome produtos desse gênero aumente gradativamente, estima-se que apenas a receita ligada ao setor de licenciamentos no país alcance R$ 20 bilhões anualmente. Os dados da ACB (Associação de Cartunistas do Brasil) apontam que o mercado de quadrinhos mobiliza cerca de 20 milhões de leitores ao mês, gastando cerca de 40% a mais do que a média nacional.

Próximos lançamentos nos cinemas

Por mais que os serviços de streaming, como Netflix, HBO Max e Amazon Prime, estejam sendo a maior escolha da população nos últimos anos, principalmente após a pandemia, os cinemas ainda possuem aquela experiência única de assistir ao filme pela primeira vez na telona, sendo assim, trouxemos os próximos lançamentos de filmes ‘geeks’ mais esperados do ano.

Thor 4: Amor e Trovão – 7 de Julho

Com o trailer lançado nesta semana, o quarto filme da sequência do herói trará mais uma vez Chris Hemsworth, como o filho de Odin, Thor Odinson. Dirigido mais uma vez por Taika Waititi, o filme terá o retorno de Tessa Thompson como Valquiria, Natalie Portman como a Poderosa Thor e participação confirmada dos Guardiões da Galáxia.

Adão Negro – 20 de Outubro

Após o último lançamento da DC Comics com Batman, a expectativa para os próximos filmes da empresa estão muito mais altas, fazendo com que Adão Negro seja um dos mais esperados de 2022. Protagonizado por The Rock, o novo filme do anti-herói mostra a sua história após ter ganhado poderes dos deuses egípcios e aprisionar a velocidade. Adão Negro é liberado de sua tumba após cinco mil anos e irá tentar convencer o mundo do seu modelo de justiça.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre – 10 de Novembro

Mesmo após a morte do nosso eterno pantera negra, Chadwick Boseman, a sequência continuará com a história do nosso rei de Wakanda, sendo dirigida por Ryan Coogler, o filme conta com a volta de Danai Gurira (Okoye), Letitia Wright (Shuri) e Winston Duke (M’Baku).

Aquaman e o Reino Perdido – 17 de Março de 2023

O novo filme da DC trará novamente o herói interpretado por Jason Momoa. Dirigido por James Wan, o cineasta revelou que se inspirou em Planeta dos Vampiros (1965) para a produção do novo longa. Na sequência, ele estará com um novo traje e enfrentará novos inimigos com um poder antigo liberado. Aquaman terá que fazer uma aliança perigosa para proteger Atlântida.

The Flash – 23 de Junho de 2023

Após a estreia do filme Liga da Justiça é inegável dizer que o público não está ansioso para o novo filme do ligeirinho da DC, Barry Allen, que será interpretado por Ezra Miller. No filme, Flash viajará no tempo para tentar conter o assassinato de sua mãe. Nesse processo, o mundo se torna um caos e ele descobre que sua mãe ainda está viva, sendo preciso fazer de tudo para consertar os danos causados pela sua missão. A produção ainda conta com um bônus para os DCnautas: confirmada a participação da supergirl, sendo estrelada por Sasha Calle.

Besouro Azul – 17 de Agosto de 2023

Com as gravações ainda no início, o filme estrelado pela estrela de Cobra Kai, Xolo Mariduena, que terá nossa brasileira queridinha, Bruna Marquezine como interesse amoroso, promete seguir fielmente ao traje dos quadrinhos. A produção conta a história do jovem mexicano Jaime Ryes, que encontra um besouro alienígena que lhe dá uma armadura superpoderosa, com o novo traje, James precisa se tornar um super-herói da noite para o dia.

Já deixa tudo anotadinho na agenda que os próximos lançamentos de super-heróis prometem ser extraordinários para o mundo geek.

