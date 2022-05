Homem é preso após matar irmã grávida a sangue frio e mentir na delegacia

A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (25), o homem suspeito de matar Angel Luama Pinto Silveira, 28, sua própria irmã que estava grávida, no quinto mês de gestação em Caarapó, a aproximadamente 268 quilômetros de Campo Grande.

Segundo as autoridades, a vítima e seu irmão estavam em uma conveniência ingerindo bebidas alcoólicas, quando por volta das 00h, eles saíram do local caminhando e após uma discussão, o suspeito teria sacado um revólver que portava na cintura e disparado contra sua irmã.

Angel chegou a ser socorrida com vida pela equipe de Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital da cidade, contudo, não resistiu ao ferimento e morreu por traumatismo craniano.

Mentira

O suspeito se apresentou na Delegacia de Polícia, onde culpou a autoria do crime a um terceiro envolvido que teria fugido do local antes da chegada da equipe socorrista e da polícia militar.

Durante as investigações, os policiais também apreenderam em posse do suspeito, a arma supostamente usada no crime, um revólver calibre .38, da marca Taurus.

Contudo, ele acabou confessando ter apontado a arma e acionado o gatilho, alegando acreditar que a arma estava sem munição. Acesse também: Em uma semana, dengue mata três e casos confirmados crescem no Estado

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.