Stranger Things tem estreia da penúltima temporada na próxima sexta e fãs relatam a ansiedade

Após quase três anos desde a última temporada, os fãs de Stranger Things finalmente irão rever os moradores da querida Hawkins. A 4º temporada da série de ficção científica será dividida em duas partes, com estreia da primeira marcada para a próxima sexta-feira (27).

Lançada em 2016, a série é considerada uma das maiores queridinhas dos últimos anos. Sendo um fenômeno nas redes sociais e batendo recordes de audiência na estreia da terceira temporada, a 4º temporada promete dois episódios considerados ‘filmes’, com o último contendo mais de 2 horas de duração.

Com o público acompanhando o crescimento dos personagens principais desde a infância, o maior medo atual é a hora da despedida, os irmãos Matt e Ross Duffer, criadores de Stranger Things, informaram através de uma carta direcionada aos fãs, que a 5º temporada seria a última da série. “Há sete anos, planejamos a trama completa de Stranger Things. Naquela época, a idéia era que a série tivesse entre quatro e cinco temporadas, mas, como vocês vão perceber, a história está chegando ao fim. A temporada 4 será a penúltima, e a 5º será a última”.

O elenco da famosa produção da Netflix conta com nomes como: Winona Ryder (Joyce), David Harbour (Hopper), Millie Bobby Brown (Onze) e Finn Wolfhard (Mike).

As duas últimas temporadas prometem, novos mistérios, novas aventuras e novos heróis inesperados.

Enredo

A série começa durante o mês de novembro de 1983, onde o estudante Will Byers é abduzido por uma criatura de uma realidade alternativa chamada “Mundo Invertido”, causando mistério e pavor aos habitantes de Hawkis, Indiana.

