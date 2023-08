Dia do Servidor será comemorado com corrida e caminhada no Parque dos Poderes

Os poderes públicos já estão empenhados na organização de um evento esportivo para comemorar o 28 de outubro, Dia do Servidor Público. Será a Corrida dos Poderes programada para o Parque de Poderes, com largada no estacionamento da Assembleia Legislativa.

O objetivo, segundo o presidente da ALEMS “é apoiar e incentivar a prática esportiva e a solidariedade será um mote desta iniciativa, pois a inscrição será gratuita. Basta doar um brinquedo novo, no momento da retirada do kit, um dia antes do evento, e contribuir para a arrecadação para a campanha de um Natal mais lúdico às crianças de Mato Grosso do Sul”.

O lançamento oficial, com todas as informações sobre as inscrições, será no dia 13 de setembro, às 17h30, na Concha Acústica do Parque das Nações. A corrida é uma ação conjunta do Governo do Estado, Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas, com realização da Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul.

No dia da corrida haverá espaço kids, área gourmet, show e premiações para os participantes. O percurso será de 3 quilômetros para quem fizer caminhada, 5 ou 10 km para os adeptos de corrida.

Quem for caminhar sairá do estacionamento da ALEMS, descerá até a rotatória com a Avenida Fadel Iunes, subirá a pista Centro /Parque dos Poderes da Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, seguindo até a rotatória com a Rua Presidente Manuel Ferraz de Campos, voltando pela pista Parque dos Poderes/Centro até chegar de volta ao estacionamento da ALEMS.

Quem optar pela modalidade cumprirá o percurso indo em direção à Governadoria. Acesse também: Iniciativa quer arrecadar mil pares de sapatos para crianças carentes na Capital