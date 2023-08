Iniciativa quer arrecadar mil pares de sapatos para crianças em situação de vulnerabilidade na Capital

Doações podem ser entregues na Pezinho & Cia, no Shopping Campo Grande, nos dias 25 e 26 de agosto; calçados serão entregues pela CUFA (Central Única das Favelas)

Uma iniciativa pioneira no Brasil quer arrecadar pares de sapatos para crianças que vivem em situação de vulnerabilidade social e moram em bairros vulneráveis e em favelas, periferias e terrenos de ocupação. A Campanha Nacional de Solidariedade “O Seu Pezinho Virou Pezão” é uma parceria da Pezinho & Cia com a CUFA (Central Única das Favelas), e acontece simultaneamente nos dias 25 e 26 de agosto, em mais de 30 pontos pelo Brasil.

“A criança que usa um calçado adequado para o tamanho dela está protegida de feridas e infecções e se desenvolve perfeitamente, tanto fisicamente, quanto à postura e ao pé, quanto social e emocionalmente, pois melhora a autoestima. Com um sapato bacana, ela fica mais feliz e mais alegre para cumprir as atividades dela no dia a dia”, analisa Rommel Sena, diretor de marketing da Pezinho & Cia. Segundo ele, a estimativa é que sejam arrecadados mais de 1000 pares de sapato, somente em Campo Grande.

As doações serão encaminhadas para a CUFA, que no MS atua nas cidades de Campo Grande, Corumbá, Amambai, Ivinhema e Três Lagoas, proporcionando a mais de 50 mil famílias doações de alimentos, botijão de gás, doação de chip com internet, além de assistência social, incentivo ao empreendedorismo, reforços escolares, aulas de dança infantil, entre outros projetos. “A gente acredita que é direito da criança de ir e vir, de brincar, de ter o mínimo para conseguir viver aqui”, afirma a gestora da CUFA MS, Lívia Lopes. Os sapatos arrecadados na campanha serão destinados às famílias atendidas na sede da instituição na capital, no Bairro São Conrado.

A campanha já está em andamento na Pezinho & Cia, que fica no Shopping Campo Grande, mas os dias de reforço na arrecadação serão 25 e 26 de agosto. Quem quiser participar precisa apenas levar sapatos em bom estado até a loja.

Com informações da assessoria.