Startup financiada pela Fundect vai representar MS em evento nacional

A Bruaca foi selecionada como uma das três ideias inovadoras para representar Mato Grosso do Sul no Startup Summit, um dos maiores eventos do setor da América Latina, que acontece entre os dias 23 e 25 de agosto em Florianópolis. Com proposta socioambiental, a empresa recebeu fomento do Programa Centelha II, desenvolvido pela Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul) em parceria com a Finep (Financiadora de Estudos e Projetos), que é hoje um dos principais projetos de incentivo ao empreendedorismo no Estado.

O modelo de negócio é baseado em uma cesta de bens e serviços, a partir de uma curadoria do patrimônio cultural, material e imaterial, das comunidades indígenas, ribeirinhas e assentadas do Pantanal. Isto inclui produtos, artesanato e uma rede de turismo de base comunitária. A participação no evento em Santa Catarina veio depois da Bruaca vencer a etapa estadual do desafio “Like a Boss”, promovido pelo Sebrae, e conquistar uma vaga na competição nacional que será durante o Startup Summit.

Denise Silva, criadora da empresa, destaca que é uma oportunidade ímpar para capacitar e captar novos recursos. “Além de concorrer, vamos participar das palestras, teremos um estande para divulgar nossos produtos e faremos parte de uma rodada de negócios. Estamos com muita expectativa de trocar experiências, conhecer outras iniciativas e ouvir feedbacks de avaliadores e investidores”, conta. O diretor-presidente da Fundect, Márcio de Araújo Pereira, ressalta que nesta segunda edição o Programa Centelha está apoiando 50 startups, com um total de R$ 4,3 milhões, sendo R$ 2 milhões com recursos da Finep, R$ 1,3 milhões do CNPq e R$ 1 milhão do Governo Estadual. “Acreditamos em modelos de negócios inovadores como a Bruaca, alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) preconizados pela ONU, principalmente no que diz respeito à inclusão e parcerias que geram mudanças e garantem o fortalecimento das comunidades”, destaca.

