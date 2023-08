Reunião de Pesquisa de Soja debate rumos da sojicultora nacional

A abertura da 38ª Reunião de Pesquisa de Soja (RPS), promovida pela Embrapa Soja, será realizada neste dia 23 de agosto, a partir das 8h30, no buffet Planalto, em Londrina (PR), com a presença do chefe-geral da Embrapa Soja, Alexandre Nepomuceno, do presidente do evento, Fernando Henning e de lideranças do setor. A partir das 9h, o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, dará início à programação técnica ao ministrar a palestra intitulada Cenário Atual e Futuro da Cadeia de Produção de Soja.

A expectativa é reunir aproximadamente 500 profissionais envolvidos com a cadeia produtiva da soja – técnicos, pesquisadores, professores, produtores e acadêmicos. A Reunião de Soja tem por objetivo apresentar os principais avanços da pesquisa, debater as dificuldades ocorridas na safra de soja e promover o intercâmbio de experiências e informações entre os envolvidos com a cadeia desse grão. “A Reunião de Pesquisa de Soja é o principal fórum da sojicultora nacional e os debates serão conduzidos por palestrantes em temas estratégicos, envolvendo os desafios atuais e futuros da sojicultora, aspectos da pós-colheita, as principais inovações científicas e de mercado”, detalha Henning.

Exposição de soluções de mercado – Uma das novidades da RPS será o espaço dedicado a expositores que possam contribuir com o aprimoramento das discussões e inovações que estão surgindo no campo e no mercado. A expectativa com a exposição é promover uma vitrine tecnológica de produtos, tecnologias e soluções relacionadas aos sistemas de produção de soja

