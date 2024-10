Katy Perry se torna embaixadora de linha Skin Care

Matéria-prima é produzida em Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul se destaca globalmente na pesquisa biotecnológica através do INCT-Bioinspir, apoiado pela Fundect. Recentemente, o instituto ganhou notoriedade quando a cantora Katy Perry mencionou o creme antienvelhecimento One Skin em um vídeo da revista Vogue britânica.

O ingrediente central do produto, um peptídeo, foi desenvolvido no instituto sob a coordenação da UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) e com tecnologias de David Baker, premiado com o Nobel de Química de 2024 por suas inovações em design de proteínas.

O INCT-Bioinspir, que reúne mais de 200 pesquisadores de 20 países, foca na pesquisa de medicamentos inspirados na biodiversidade brasileira. O instituto é dividido em três pilares: desenvolvimento tecnológico, geração de produtos e capacitação de pessoal, com apoio do governo estadual e do CNPq.

Márcio de Araújo Pereira, presidente da Fundect, destacou que o Bioinspir mostra como a ciência colaborativa pode colocar o estado em evidência. Octávio Luiz Franco, coordenador das pesquisas, elogiou a menção de Katy Perry como uma divulgação espontânea do trabalho realizado com a One Skin.

“O Bioinspir demonstra como a ciência colaborativa pode colocar Mato Grosso do Sul em destaque no cenário global de pesquisa. A bioinspiração revela que a natureza oferece soluções valiosas. O governo do estado, através da Fundect, planeja aumentar os investimentos, pois acredita que essas pesquisas podem garantir um futuro promissor para a região e o país”, afirma Márcio.

Organizado em três pilares—desenvolvimento tecnológico, geração de produtos e capacitação de pessoal—o INCT-Bioinspir reúne mais de 200 pesquisadores de 20 países. Desde sua fundação, o instituto recebe o apoio do governo estadual por meio da Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul), vinculada à Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação).

Octávio Luiz Franco, doutor e coordenador das pesquisas no Bioinspir, ficou surpreso com a referência ao produto feita por Katy Perry, considerando-a uma divulgação espontânea. “O item desenvolvido por nossa equipe, em parceria com a One Skin, é um dos primeiros do mundo a utilizar peptídeos. Criamos um ‘míssil teleguiado’ que atinge diretamente as células senescentes, que estão ligadas ao envelhecimento e à perda de elasticidade da pele. A molécula atua na pele, eliminando apenas as células prejudiciais. Katy Perry deve estar satisfeita com seu rosto mais jovem”, finaliza.

O instituto já resultou em produtos viáveis, como o peptídeo antienvelhecimento e uma molécula para tratar mastite bovina, além de estar envolvido em pesquisas sobre cicatrização, prevenção de infecções e novos cosméticos.

Por Amanda Ferreira

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais