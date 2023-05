De show internacional a Festa do Queijo; confira o agendão deste sábado

O fim de semana segue recheado de atrações culturais e atividades em família para quem quer curtir nesta véspera de Dia das Mães. Neste sábado (13), as atrações incluem show internacional, Festa do Queijo e feira cultural.

Show Dire Straits

Para quem curte rock, a banda britânica Dire Straits promove neste sábado (13), um show inédito às 20h, no ginásio Guanandizão, localizado na avenida Presidente Ernesto Geisel, 6859-7341, Amambai. Ingressos estão disponíveis no site: www.shopingressos.com.br.

Festa do Queijo de Rochedinho

O distrito de Rochedinho recebe hoje a 6ª edição da tradicional Festa do Queijo. A festa terá quitutes das barraquinhas de queijos e derivados do leite, praça de alimentação, com as mais diversas guloseimas que vão do cachorro-quente ao churrasco de chão. Também haverá food truck, com os mais variados pratos e bebidas, como churros, acarajé, drinks e o delicioso chopp pilsen.

O evento inicia às 17h, próximo à escola agrícola Barão do Rio Branco, localizada na rua Guia Lopes, 340. O distrito de Rochedinho está localizado a 24 km de Campo Grande.

Shopping Bosque dos Ipês

Neste sábado até às 19h, o Bosque participa da ação educativa do “Maio Amarelo”, o evento busca orientar a população sobre a importância de uma direção preventiva.

Para quem curte futebol, hoje tem transmissão ao vivo do Brasileirão 2023, na praça de alimentação, com a disputa entre Palmeiras e RB Bragantino, às 17h30. A programação conta também com Vacinação no Bosque, das 10h às 18h, no 1º piso, ao lado da academia Positivamente. As vacinas disponíveis são da covid bivalente e influenza. Para se vacinar é necessário levar documento pessoal e, se possível, carteirinha de vacinação (não obrigatório).

Outra opção é o “Museu das Ilusões” que segue aberto, em frente à praça central, das 12h às 20h, com entrada até às 19h. O ingresso pode ser adquirido na bilheteria ou pelo site: www. museudasilusoes.com.br.

Shopping Campo Grande

Para quem busca um opção de lazer para as crianças o Happy Park Kids é a opção. Localizado na área central do shopping Campo Grande a atração está com um mega circuito de atividades infantis, com brinquedos e atende crianças de 1 a 12 anos. No trampolim kids, as crianças podem aproveitar uma sequência de camas elásticas, além de uma gigante piscina de bolinhas ou spaghetti e dois playgrounds de labirinto. O Happy Park Kids conta com um time especializado de monitores e sistema de segurança, além de possuir pulseira de identificação.

Crianças menores de 4 anos deverão estar acompanhadas dos pais ou responsáveis (um adulto maior de 18 anos). A atração funciona das 10h às 22h, e o valor é de R$ 40 reais para 30 minutos, após isso, é cobrado R$ 20, a cada 15 minutos.

A campanha especial de Dia das Mães continua no Shopping Campo Grande. A cada R$ 400 reais em compras você ganha 1 cupom para participar do sorteio de um Nissan Kicks 0 km. Já pensou em presentear a mamãe e ainda ganhar um presentão desse?! Corra para aproveitar!

Expoagro Dourados

Dennis DJ e Zé Felipe sobem ao palco da Expoagro Dourados neste sábado (13), o evento ocorre no parque de exposições João Humberto de Andrade Carvalho, em Dourados. Os shows começam às 21h e os ingressos podem ser adquiridos nas lojas físicas Boné.com (shopping Avenida Center); Red Men (rua Dr. Nelson de Araújo, 595); Banca do Jaime (avenida Marcelino Pires); Boliva Conveniência (Av. Marcelino Pires, 6.980); e Rancharia Country (rua Mato Grosso, 2.017) e pelo site: www.baladapp.com.br.

Feira do Bosque Camburé

A partir das 17h, o Bosque Camburé recebe mais de 150 expositores de cultura, moda, artesanato e gastronomia para a Feira Camburé. O endereço é: rua Antônio João Escobar, 404, bairro Oliveira 2, ao lado da UBSF (posto de saúde). Mais informações, entre em contato pelo telefone: (67) 99652-4235.

Com informações da repórter Livia Bezerra.

