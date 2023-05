Capital marca 13ºC e termômetros voltam a subir na terça

O frio deu as caras em Mato Grosso do Sul, mais uma vez. Campo Grande registrou temperatura mínima de 13ºC, com sensação térmica de 10ºC, na manhã de ontem (12). No interior do Estado, os termômetros chegaram a bater os 6ºC, no município de Dourados e 8ºC, em Iguatemi.

Outras regiões de MS também foram marcadas pelo frio nessa sexta-feira, segundo a meteorologia. Em Rio Brilhante, a mínima foi 9ºC; em Paranhos e Dourados, 10ºC; Ponta Porã, Mundo Novo, Aral Moreira e Eldorado marcaram 11ºC e Ivinhema e Itaquiraí, 12ºC.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a massa de ar mais fria favorece o tempo seco, no Estado.

“Com céu limpo, a amplitude térmica deve ficar mais acentuada, com sensação de frio, na madrugada e pela manhã, com termômetros em elevação, ao longo do dia. Essa estabilidade deve permanecer até domingo”, informa o instituto.

De acordo com o meteorologista de Campo Grande, Natálio Abrahão, a frente fria deve começar a deixar o Estado a partir da próxima terça-feira (16). Não há previsão de chuva até o fim do mês de maio.

“Na segunda-feira (15), as mínimas devem chegar aos 14ºC, em todo o sul do Estado e, em Campo Grande, aos 15ºC. Na Capital não choverá mais em maio, porém, uma nova frente fria deve chegar ao Estado no dia 23, atuando somente na região sul”, finalizou.

Por Brenda Leitte – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

