Festa do Queijo promete fomentar economia e espera receber 7 mil pessoas

Mais de quatro toneladas de queijo serão comercializados

A 6ª edição da Festa do Queijo de Rochedinho deve movimentar, financeiramente, R$ 300 mil em consumo, na região. O evento será realizado no próximo sábado (13), às 17h, na rua Guia Lopes, 340. A expectativa é que 7 mil pessoas passem pelo local.

Serão mais de 4 toneladas de queijo e 1,5 toneladas de doces sendo comercializados pelos 50 expositores, sendo que 30 é só de queijo.

Um dos exemplos de produtores é a Estância Vó Zilda, que foi revelada em uma incubadora de Campo Grande e, hoje, trabalha com 16 tipos de queijo, na sua própria queijaria. A Di Élia também estará presente no evento, mostrando seus produtos.

Além das “barraquinhas” de doces, queijos e derivados do leite, também terá praça de alimentação e food truck disponíveis para os visitantes e artesanatos à venda.

A dupla Wilson e Cristiano, Filhos de Campo Grande e Laço de Ouro vão animar a festa. Para as crianças, terá brinquedos infláveis e pula-pula.

Conforme o secretário da Sidagro (Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio), Adelaido Vila, a expectativa é das melhores, com a retomada da festa, já que é a primeira edição pós-pandemia.

“Nós passamos dois anos com a pandemia, o ano passado nós voltamos com a festa. Infelizmente, no ano passado, foi basicamente perdido, por conta de um vendaval. Então, essa é a primeira grande festa pós- -pandemia. A expectativa está muito positiva”, destacou.

Uma novidade que Adelaido destaca é na formação de uma cooperativa aos produtores de queijo. “Nós recebemos uma emenda parlamentar da senadora Tereza Cristina e, por meio dessa emenda, estamos comprando alguns equipamentos para montar a cooperativa, que vai tanto ensacar o leite, fazer a pasteurização dele, como também fará a produção do queijo”, pontuou.

De acordo com a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (Patriota), o evento proporciona oportunidades para médios e pequenos produtores.

“Este evento é mais um que vem potencializar a economia da nossa Capital, em especial a de Rochedinho. Estamos falando da Capital das Oportunidades, e oportunidades não são só para os grandes, mas também para os médios e pequenos produtores, oferendo possibilidades para que possam gerar trabalho e renda, sem precisar sair de sua região”, afirma a prefeita.

A festa é organizada pela Sidagro (Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio) e Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo), em parceria com a Subprefeitura de Rochedinho.

Transporte

Grupo com cerca de 150 ciclistas se programaram para ir à festa. Eles vão sair do posto de gasolina próximo à UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), às 15h30, chegando ao evento por volta das 17 horas. Além disso, está previsto para sair um ônibus (linha 601), às 16h05, da praça Ary Coelho, rumo a Rochedinho. A volta será às 22h, do distrito.

