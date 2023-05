Motociclista morre após ser atropelada por caminhão desgovernado

Uma mulher morreu após ser atropelada por um caminhão desgovernado na manhã deste sábado (13), no Centro de Glória de Dourados, a 265 km de Campo Grande. Após atropelar a vítima, o caminhão atingiu outros três veículos que estavam no local.

Informações divulgadas pelo portal Dias MS apontam que o caminhão boiadeiro com placas de Glória de Dourados MS, desceu a Avenida Presidente Vargas de forma desgovernada quando atingiu a motociclista que estava uma Honda Biz, na sequência, o caminhão atingiu outros três veículos. A motociclista chegou a ser socorrida mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Conforme informações preliminares a vítima tinha aproximadamente 38 anos, era residente de Glória de Dourados e deixa três filhos. Pessoas que estavam nos outros veículos envolvidos no acidente também ficaram feridas mas não há informações sobre o estado de saúde.

A Polícias Civil e Militar e ambulâncias da secretaria de saúde do município estiveram no local para prestar os primeiros socorros às vítimas.

Com informações do site Dias MS.

