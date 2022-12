De lentilha a uvas, confira receitas que prometem sorte no ano novo

A exuberante fruta também é famosa por atrair sorte e pode ser incluída em saladas, na lentilha e até mesmo ser transformada em drink, como na diferente caipirinha de romã.

1 xícara(s) de chá de semente de romã (as mais vermelhinhas)

2 colher(es) de chá de xarope de romã (1/2 xícara de suco de romã)

3/4 xícara(s) de chá de vodca

2 colher(es) de sopa de hortelã fresca cortada em tirinhas

gelo moído a gosto

açúcar ou adoçante a gosto

Em uma coqueteleira, coloque as sementes, o açúcar, a hortelã e o xarope de romã. Macere bem com um pilão. Adicione um pouco de gelo e a vodca. Misture na coqueteleira por 1 minuto. Coloque mais gelo em um copo e complete com a caipirinha.

