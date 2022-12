Velocistas da Uganda e Quênia vencem São Silvestre; Brasileiros conquistam 4º lugar

Sem adversárias pelo caminho, a queniana Catherine Reline venceu a prova feminina da 97º edição da corrida de São Silvestre disputada hoje (31), em São Paulo. Na categoria masculina o ugandense Andrew Kwemoi garantiu o primeiro lugar no pódio.

Apesar de não conquistar as primeiras colocações, o Brasil marcou presença na competição, os brasileiros Jenifer Nascimento e Fábio Jesus Correia, conquistam o 4º lugar nas modalidades feminina e masculina.

Catherine Reline terminou a corrida com o tempo de 49min39, 45 segundos a mais que o atual o recorde da prova, 48min54, marca conquistada pela também queniana Brigid Kosgel em 2018.

O 2º lugar do feminino foi para a atleta da Etiópia, Wude Yimer com o tempo de 50min01, ela havia terminado a São Silvestre na quarta colocação em 2017. A terceira colocação ficou com a também etíope Kebebush Yisma, que encerrou a prova aos 52min57.

Já a brasileira Jenifer Nascimento, cruzou a linha de chegada aos 54min02. Foi a segunda vez consecutiva em que ela chegou a um pódio na São Silvestre. O pódio feminino foi completado com Tadesu Tafa Weka que chegou na quinta posição com 54min24.

Na categoria masculina Andrew Rotich Kwemoi da Uganda venceu a prova ao cruzar a linha de chegada aos 44min43s, o segundo lugar ficou com Joseph Tiophil Panga da Tanzânia que encerrou a corrida aos 45min17s, em terceiro ficou Maxwell Kortek Rotich, também da Uganda com a marca de 45min42s.

O brasileiro Fábio Jesus Correia terminou a prova em 46min13s e garantiu a 4º colocação, após a vitória, o corredor que ganha a vida como coletor,se emocionou ao homenagear a mãe que faleceu em 2020.

Entre os cadeirantes, a vitória foi do brasileiro Carlos Antonio Guedes do Nascimento, com o tempo de 54 minutos e 17 segundos

Principal prova de rua da América Latina, corrida de São Silvestre reuniu mais de 30 mil competidores entre atletas de elite e amadores de diversos países que se aventuram a correr 15 km pelas ruas de São Paulo.

Desde 2010, o Brasil não sobe ao ponto mais alto do pódio em uma São Silvestre, quando Marílson dos Santos conquistou o primeiro lugar na categoria masculina. Na feminina, Lucélia Peres foi última campeã brasileira a subir no 1º lugar do pódio em 2006.

