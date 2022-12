Mega da Virada: Como aplicar R$ 450 milhões e fazer render o dinheiro

Prêmio é o maior da história do concurso

O maior prêmio da história da Mega da Virada, está fazendo os campo-grandenses sonharem alto. São R$ 450 milhões para planejar com o que gastar ou se vale mais a pena investir. O prêmio será sorteado no dia 31 de dezembro e as apostas podem ser realizadas até sábado (31), às 17h.

Para saber como investir o dinheiro, o economista Enrique Duarte Romero explica sobre algumas aplicações bancárias e quais as rendas mensais da poupança, títulos públicos e outros investimentos.

“Em relação à poupança, o menor retorno renderia para o sortudo R$ 29.250.000 ao ano, ou seja, a pessoa tem para gastar R$ 2.437.500 em guloseimas, bebidas alcoólicas, chocolates, viagens e afins. Além disso, podemos incluir na conta, os alimentos que não podem faltar na mesa do brasileiro que é o arroz e feijão. Para a compra desses produtos, não será preciso gastar nenhum centavo do prêmio sorteado”, destaca Romero.

Já para investir em títulos públicos, Duarte afirma que “o dinheiro terá o desconto com os impostos de 13,75%, no qual, irá arbitrar um ganho líquido de 11% ao ano em R$ 49.500.00 ou um rendimento mensal de R$ 4.125.000”.

No entanto, outras aplicações como o FI (Fundos de Investimentos) – que pode ser qualquer fundo que exista no mercado financeiro, independentemente da sua estratégia de aplicação, poderá proporcionar para a pessoa até ganhos maiores.

Ainda conforme o economista, caso a pessoa queira investir em carros populares como os modelos Renault Kwid ou Fiat Mobi, a renda mensal será de R$ 6.767. Em apartamento com 450 imóveis, o sorteado terá uma renda de R$ 1.000.000 de cada. Porém, se os investimentos forem para as duas mansões mais caras do Brasil, as finanças mudam.

“Uma delas fica localizada no bairro do Morumbi no estado de São Paulo e é avaliada em R$ 180 milhões e, a outra fica no Rio de Janeiro que é avaliada em R$ 220 milhões. Com esses investimentos, ainda irá sobrar para o sortudo da mega da virada a quantia de R$ 50.000.000”, informa Romero.

Por fim, Enrique esclarece que “para os interessados em finanças seria melhor diversificar os investimentos em rendas fixas e variáveis sem alocar totalmente em rendas variáveis, por exemplo. Já para o ganhador que não tem nenhuma informação sobre o mercado de financeiro, deixar na poupança é a melhor opção, pois, a agência bancária saberá o que fazer com o dinheiro”, finaliza.

Apostadores

Em uma lotérica, localizada na Vila Taquarussu, o jornal O Estado encontrou a diarista, Silvana de Oliveira Silva, de 43 anos. Indagada sobre quais as expectativas, se caso, for a sorteada no dia 31 de dezembro, Silvana afirma que com dinheiro irá ajudar o filho a ingressar em uma universidade.

“Todo fim de ano aposto e desta vez não foi diferente. Se caso chegar a ganhar, quero arrumar minha casa, auxiliar a minha família que é humilde e com certeza, ajudar meu filho entrar em uma universidade, pois, não temos dinheiro para arcar com as despesas que são muitas”. A diarista ainda conta que neste ano apostou duas vezes para a sorte ser em dobro.

A autônoma, Emília Pereira dos Santos, 39 anos, é iniciante nas apostas. “É a primeira vez que aposto e já estou ansiosa com o resultado no sábado (31). Se eu for a sortuda em ganhar o prêmio, estou com planos de arrumar minha casa e ajudar a minha família, mas, principalmente a minha mãe que é quem mais precisa”, ressalta.

Já o veterano na mega da virada, o aposentado Jacinto Cândido, de 79 anos, brinca que em todos os anos aposta, porém, não ganha. “A minha maior vontade neste ano é ganhar o prêmio. Eu não preciso por conta da aposentadoria, mas quero dividir com meus filhos e ajudar os jovens que estão em situação de rua na cidade. Esse é o meu maior sonho”, finaliza o idoso.

