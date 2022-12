Horóscopo: Veja o que os astros reservam para o seu Reveillon e a cor para a virada

No último dia do ano para muitos o que importa é comemorar, seja com amigos, com família ou até sozinho. E cada um tem a sua fézinha para a virada, mas os signos podem dar uma ajudinha na sua noite, até mesmo com a cor ideal.

Áries (de 21/3 a 20/4)

Para o ariano o que importa é uma boa diversão! A noite de ano novo é perfeita para ir até um lugar mais badalado, com todos os amigos e curtir a noite toda. Não importa onde estejam, fazem questão de aproveitar a data com entes queridos, boa comida e bebida.

Cor:

Para Áries, a cor da virada para 2023 é o vermelho. Ela simboliza a vitalidade, a ferocidade e a pureza que caracterizam sua personalidade. Branco e amarelo também são vistos como tonalidades positivas para você, ariano, mas é sempre bom apostar no vermelho ardente. Azul, preto e verde são as cores que as pessoas de Áries devem evitar usar nesse Ano-Novo.

Touro (de 21/4 a 20/5)



Já o taurino é do tipo que passa a virada jantando lentilha com toda a família para garantir a sorte para o próximo ano. Ele prefere aproveitar a data em casa ou em um hotel confortável do que sair para a noitada.

Cor:

As cores rosa e branco são as duas mais adequadas para os taurinos na virada de 2023. Além disso, o verde também pode ser uma cor positiva para Touro, além de ser aconselhável a usar roupas brancas e/ou rosa no Ano-Novo se desejar um ano de muita sorte em termos de amor e dinheiro. O amarelo e o vermelho devem ser evitados por aqueles que nasceram sob este signo.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Esse está presente na lista da festa de fim de ano de todas as tribos. Todos querem tê-lo em sua festa e ele quer comparecer em todas, até as que não foi convidado, para aproveitar a oportunidade de conhecer gente nova.

Cor:

Amarelo e verde são os tons que podem trazer muito sucesso para Gêmeos em 2023. As duas cores representam sucesso e felicidade e podem ser muito positivas para os geminianos.

Além disso, essas cores também ajudarão esse signo do zodíaco a se sentir mais em paz e relaxado. Ele também pode conseguir atrair sorte usando acessórios verdes.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

O canceriano, igual ao taurino, faz questão de aproveitar a noite do lados daqueles que ama. É bem a cara dele passar a virada na cama, comendo algo gostoso e assistindo a um filminho. Afinal, vai que isso atrai mais desses programas no ano que vem, não é mesmo?

Cor:

A cor da virada para os cancerianos pode ser uma bela mistura de branco, vermelho, prata, dourado e amarelo, pois podem ser extremamente positivas para os este signo em 2023. Elas podem ajudar Câncer a atrair boas vibrações. Em 2023, espera-se que a vida de Câncer seja bastante alegre, e as cores mencionadas podem aumentar ainda mais essa energia. Por outro lado, cores muito escuras ou muito pálidas devem ser evitadas, pois poderão prejudicar sua sorte.

Leão (de 22/7 a 22/8)

O leonino com certeza vai querer estar rodeado de amigos, e participar da festa do ano! (literalmente) O único problema é que quando algo não acontece como ele esperava é natural ele se sentir um pouco emburrado achando que o resto do ano será da mesma forma.

Cor:

Para atrair autoconfiança e sucesso profissional em 2023, os leoninos podem escolher usar cores como laranja, amarelo e vermelho. Além disso, Leão estará permitido usar e abusar das joias douradas! Por outro lado, os leoninos não devem usar tons escuros ou cinza no Ano-Novo, pois eles podem trazer má sorte e energias negativas.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

O virginiano é aquela pessoa que só consegue relaxar no ano novo se estiver indo para a festa de alguém. Caso ele esteja sendo responsável pela própria festa, ele fica tão vidrado tentando fazer com que tudo saia perfeito que acaba se esquecendo de aproveitar o momento!

Cor:

Os tons de azul, verde e amarelo claro podem aumentar muito o sucesso das pessoas de Virgem na vida e no local de trabalho no ano de 2023. Além disso, a cor da virada em tons de verde facilita a comunicação e as habilidades interpessoais de Virgem. Como consequência, esse signo poderá atrair parcerias mais gratificantes no próximo ano. Por outro lado, a cor vermelha deve ser evitada por qualquer pessoa nascida sob o signo de Virgem. O vermelho pode trazer problemas para o próximo ano, tornando difícil para esse signo conseguir qualquer coisa.

Libra (de 23/9 a 22/10)

O libriano é daqueles que chega atrasado para a festa porque ficou tentando achar a melhor roupa. Apesar disso, é bastante comunicativo, mas não significa que grandes festas fazem seu estilo. Prefere uma energia mais calma para o ano novo.

Cor:

Quem nasceu sob o signo de Libra pode usar sem medo o laranja e branco, para atrair sorte em 2023. Além disso, o azul claro também será um tom apropriado para esse signo utilizar como cor da virada. Essas tonalidades são incrivelmente calmantes e podem ajudar Libra a enfrentar os desafios do próximo ano!

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

O escorpiano é aquele que só é feliz no ano novo se tiver feito parte dos planos da comemoração! Isso inclui elaboração do menu, lista de convidados, localização, músicas, e tudo mais que você puder imaginar:

Cor:

Apesar de ter um pavio curto, Escorpião é uma pessoa paciente e muito generosa. Às vezes são excessivamente obstinados e dominadores; outras vezes, são profundos e sentimentais. Branco, vermelho e laranja são cores extremamente positivas em 2023 para quem nasceu sob o signo de Escorpião.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

O sagitariano é aquele signo que faz questão de viajar no ano novo! E, caso não seja possível, ele vai dar um jeito de viajar na própria cidade: nem que seja de bar em bar!

Cor:

A cor da virada para as pessoas de Sagitário é o amarelo, seja ele escuro ou alaranjado, para ter sorte em 2023. O verde também é uma cor recomendada para esse signo, além do azul, que traz otimismo, emoção e amor pela vida.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Apesar do capricorniano ser um signo mais tradicional, e realmente aproveitar um evento mais em família, ele também não é de negar um encontro com os amigos. É bem provável que ele divida a noite em duas: antes da meia noite e após a meia noite.

Cor:

Cores como preto e roxo são boas escolhas para os capricornianos atraírem mais energia positiva em 2023. A cor preta acalmará Capricórnio e o ajudará a ser mais paciente. Como resultado, não tenha medo de usar roupas e acessórios pretos. Por outro lado, amarelo e vermelho são cores para ficar longe. O próximo ano será um tanto desafiador para Capricórnio.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Tudo depende da vibe do dia. Se o aquariano se sentir mais recluso, ele vai preferir ficar em casa ou ter um encontro rápido com a família. Mas, caso sua energia esteja mais em alta, ele vai sair e só voltar no ano seguinte!

Cor:

Azul claro e roxo podem trazer sorte em 2023 para as pessoas nascidas sob o signo de Aquário. Se esse signo usar essas cores, seu trabalho irá bem e suas relações, tanto românticas quanto sociais, também serão positivas. Amarelo e laranja também serão cores boas para os aquarianos usarem no Ano-Novo. Por outro lado, para Aquário, o verde pode ser bastante negativo.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

O pisciano vai adorar passar o ano novo com seus amigos mais próximos, principalmente numa festa em que ele mesmo elaborou podendo explorar toda a sua criatividade desde o menu até a decoração!

Cor:

Laranja e amarelo são boas cores para os piscianos para atrair sorte em 2023. O rosa também é uma boa cor para esse signo, pois lhe dará a motivação de que ele precisa para se destacar nos relacionamentos e nos negócios no próximo ano. Além disso, usar rosa no Ano-Novo também pode trazer sorte para Peixes.

Com informações dos sites Horóscopo Virtual e Terra.