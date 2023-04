De feira pet a curso de criação de abelhas; confira as atrações culturais deste domingo

O fim de semana segue recheado de atrações culturais e atividades em família para quem quer curtir nesta véspera de feriado. Neste domingo (30), as atrações na Capital incluem feira pet, contação de histórias infantis e show de rock.

Confira a programação completa:

1º PetChopp

Para quem ama pets, o Eden Beer promove nesta véspera de feriado, o primeiro pet chopp, com arrecadação de ração, feira pet, sorteio e comidinhas. A discotecagem será com a DJ Nathalia Albuquerque, e Dj Diego Ds.

O evento ocorre a partir das 17h, no Eden Beer, localizado na Avenida Mato Grosso, 68 – Centro. A entrada é gratuita.

Curso de criação de abelhas sem ferrão

A Agraer promove hoje (30), o primeiro curso gratuito de abelhas sem ferrão aberto ao público no Meliponário do Parque das Nações. Na parte teórica, os alunos aprenderão sobre as características das diferentes espécies de abelhas nativas sem ferrão e quais são aquelas que podem ser criadas em Mato Grosso do Sul.

Logo em seguida, haverá aula prática de confecção de iscas para captura das abelhas. Por isso, pede-se que os participantes levem uma garrafa pet com capacidade de no mínimo um litro.

O curso será das 13h30 às 16h30, no Melipolinário no Parque das Nações Indígenas.

Shopping Bosque dos Ipês

Entre 12h às 14h, a praça de alimentação do Bosque terá apresentação musical de Sandim, que se aventura nas ondas do reggae com influências da MPB e do samba rock. Às 15h, também na praça de alimentação haverá transmissão ao vivo do jogo da partida entre Flamengo e Botafogo,

Outra opção é o “Museu das Ilusões” que segue aberto, em frente à praça central, das 12h às 20h, com entrada até às 19h. O ingresso pode ser adquirido na bilheteria ou pelo site: www. museudasilusoes.com.br.

Shopping Campo Grande

Em seu último dia, a Expo Índia, localizada na praça central do shopping Campo Grande, apresenta um pouco da cultura da Turquia, Paquistão, Indonésia, Tailândia, Japão e de localidades do continente africano. Lá dá para encontrar joias, acessórios, roupas, presentes e itens de decoração.

Também está rolando a campanha especial de Dia das Mães! A cada R$ 400 reais em compras, o cliente ganha 1 cupom para participar do sorteio de um Nissan Kicks 0 km.

O regulamento completo da promoção está disponível no site http://qrco.de/regulamentoMAES. Durante a campanha, o shopping, em parceria com o Sesc, Fecomércio e a marca Levi’s, está arrecadando alimentos não perecíveis para o programa “Mesa Brasil Sesc”, beneficiando as famílias em vulnerabilidade social.

Shopping Norte Sul Plaza

O shopping Norte Sul Plaza tem uma programação especial para as crianças neste domingo (30), às 15h e às 16h30 a Trupe Guavira comanda a contação de histórias no espaço Sesc, ao lado da loja Riachuelo.

Para quem curte arte, as exposições do artista Jorapimo continuam, em frente à loja Sertão, e a ExpoNorte segue no corredor em frente à loja Casas Bahia.

Blues Bar

A noite de domingo será agitada no Blues Bar com o maior tributo de Angra da história, o Fireworks – Angra Tributo Brasil! A banda promete uma experiência sem igual, com bateria completa e toda estrutura idêntica à do mestre Aquiles Priester. Quem abre o show é a banda Stone Crow. Os ingressos estão à venda no site: www.sympla.com.br/bluesbarms. O bar está localizado na rua 15 de Novembro, 1.186, Centro.

2º Encontro Motorhome e Campistas do MS

O 2º encontro MotorHome e Campistas de Mato Grosso do Sul segue agitando os altos da avenida Afonso Pena. Instalado na Cidade do Natal, o evento é ponto de encontro para os amantes da vida sobre quatro rodas e conta com a participação de mais de 80 motorhome de diversas cidades do país.

A ideia é promover uma verdadeira confraternização; reunir amigos e ao mesmo tempo, exibir os veículos transformados em casas aos campo-grandenses.

Jogos Indígenas Urbanos

A 16ª edição dos Jogos Indígenas Urbanos ocorre desde às 8h deste domingo, no Parque do Sóter. Serão 21 equipes disputando as modalidades de Arco e Flecha Masculino, Lança Masculino, Atletismo, Corrida Masc. e Fem., Cabo de Guerra Masc. Fem., Futebol Society Masculino, Futsal Feminino e Voleibol 4×4 Masc. Fem.

Manual de Barro II

Concerto a céu aberto para solos de objeto. A proposta é voltada para crianças e grandinhos. A poesia de Manoel de Barros será narrada pelos atores Marcos a Moura e Sthefeen Bayllon, com direção musical de Antônio Porto.

O evento ocorre ás 2oh, na Estação Cultural Teatro Mundo, localizada na rua Barão de Melgaço, 177 – Centro de Campo Grande. O ingresso é vendido a R$ 20,00.

