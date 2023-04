Cursos na área da saúde são os mais procurados por estudantes que ingressam na graduação

De acordo com uma pesquisa desenvolvida pelo Google, atualmente, 34% dos estudantes que querem ingressar no ensino superior, em 2023, pretendem se matricular em cursos da área de saúde. Diante disso, observou-se que a pandemia colocou em evidência algumas especializações na área, isso porque, conforme o levantamento, o maior interesse é pelos cursos de medicina, enfermagem, biomedicina e psicologia.

Para o coordenador do curso de Medicina da Uniderp, Alexandre Cury, o aumento do interesse por esses cursos foi provocado, especialmente, pela valorização dos profissionais, durante a pandemia.

“Não só a exposição positiva, mas a necessidade de tais especialistas na área da saúde, são fatores que influenciam diretamente as novas turmas, no momento de escolher qual graduação seguir. Perceber o amplo campo de atuação que há fez com que os estudantes voltem os olhos para a formação médica”, pontuou.

Para o coordenador, o aquecimento no mercado se justifica, também, pela preocupação das pessoas com o autocuidado, tendo em vista que, a população está mais atenta à importância de consultas periódicas com diferentes profissionais, diagnósticos, exames adequados e hábitos de vida saudáveis.

De acordo com dados divulgados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o segmento de planos de saúde manteve o crescimento e, em dezembro de 2022, totalizou 50.493.061 usuários em planos de assistência médica, o maior número desde dezembro de 2014.

“Não podemos deixar de lado a tecnologia, que eleva cada dia mais, as possibilidades de tratamento e até cura de doenças diversas. Essa evolução inspira as novas gerações, que também se identificam com o autocuidado, prevenção de doenças e qualidade de vida”, completou Cury.

Por Tamires Santana – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

