Encontro de Motorhomes agita Altos da Afonso Pena

Você já pensou viajar pelo mundo ou pelo menos conhecer o Brasil e os países vizinhos, sem precisar ficar em hotel , parar quando quiser e conhecer detalhes que poucos turistas tem o privilégio?

É possível, e já mais de 120 famílias de Campo Grande podem usufruir dessa maravilha, porque são proprietários de Motorhomes. O Detran tem 120 cadastros desses carros na Capital, Casas sobre rodas!

Neste domingo (30), você que nunca viu uma de pertinho, pode ir até a Cidade do Natal para conhecer algumas famílias e proprietários de Motorhomes que estão se confraternizando no 2º encontro MotorHome e Campistas de Mato Grosso do Sul.

O evento começou na sexta-feira (28), e cerca de 100 motorhome vindos de várias cidades de Mato Grosso do Sul fizeram dos Altos da Afonso Pena lar.

O organizador Nabor Coelho, contou que há 6 anos promove eventos como este. Ele tem uma empresa que monta e vende motorhomes. “A ideia é promover uma verdadeira confraternização; reunir amigos pelo país”, contou Coelho.

Esta edição atraiu novos donos de motorhomes e a cada edição o número aumenta.

Muitos visitantes sonham um dia ter um deles, e morrem de vontade de conhecer por dentro. O encontro acaba se tornando um parque de exposição.

Lusimar Soler de Rocco é amante do camping e não gosta de hotel e não gosta de restaurantes, o que a levou a investir no seu próprio motorhome e depois de muitos anos pesquisar e passar por um susto na Saúde, decidiu investir na experiência de explorar ao máximo a vida e conseguiu convencer o marido, que no início era resistente a ideia.

O casal passou um ano viajando e conheceram de Gramado, ao litoral de Santa Catarina até o Maranhão. Ficaram oito meses direto no Nordeste, só retornaram para Campo Grande para resolver um problema na empresa da família.

Estão se preparando para uma nova aventura para o Ushuaia. Sempre viaja ela, o marido e a cadelinha deles.

“Eu deixo as pessoas entrarem para conhecer nossa casa, porque um dia eu sonhava em visitar também e ficava igual a um cachorrinho no carro esperando ser convidada, por isto gosto de convidar e deixar aberto para exposição”, contou Lusimar.

Inúmeras histórias podem ser ouvidas pelos proprietários. Alguns que já possuem há mais de 20 anos, outros são novos na modalidade, mas todos compartilham do mesmo sonho, viajar e curtir a vida.

Os proprietários da imobiliária Rita Vieira, também fazem parte das famílias que recém realizaram o sonho e participam do evento pela primeira vez.

Alguns compraram, amaram e já investiram em outro maior como é o caso de Tiese, apelidado de “Pernilongo”, que está expondo seus dois motorhomes, e um deles está para a venda.

Ele conta que já viajou menos do que gostaria por inúmeras questões e pretende também ir aos Andes e Ushuaia. Sua companheira de viagem é sua mãe. E que o encanta é conhecer pessoas e lugares.

Aventureiro, já participou de inúmeros clubes, com o mesmo objetivo: “Fazer novas amizades, conhecer lugares, contar boas histórias. Custa muito, mas é possível gastar muito menos em hospedagem e gastar mais com despesas da estrada”, contou.

Tiese, também exaltou o evento e afirmou ser necessário mostrar o tamanho deste grupo que realizou o sonho e proporcionar a possibilidade de novos sonhadores conhecerem de perto.

MOTORHOMES

Dentro tem ar condicionado, área para comer, banheiros, alguns tem televisão, micro-ondas, os bancos do motorista e do passageiro são diferenciados, revestidos e mega – confortáveis. Fogão dentro e fora em alguns modelos. E a área externa também vira uma enorme área de estar.

O organizador, Nabor explicou que os valores variam de R$50 mil reais a R$300 mil dependendo do modelo do Motorhome, Por esta razão vemos aposentados ou famílias que começaram acampando e se prepararam uma vida para ter o seu.

O evento, muito bem organizado e com um clima familiar agradou a todos os visitantes que puderam conhecer de perto essas belezas, de casas sob rodas.

Quem tiver interesse em conhecer ou até comprar um pode entrar em contato com Nabor Coelho – +55 67 8435-0554

SERVIÇO:

ALTO DA AFONSO PENA ( CIADADE DO NATAL)

De 28 a 30 de abril

Aberto até 19h

Entrada gratuita

