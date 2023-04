Espetáculo ‘Nasci para ser Dercy’ com a atriz Grace Gianoukas será neste sábado

Fim de semana terá opções de apresentações de dança, música e a festa ‘Flashback da Imprensa’

Aos campo-grandenses que estão ansiosos pela chegada do fim de semana para se divertirem com amigos e família, preparem-se, pois a diversão será garantida com o show de comédia “Nasci pra ser Dercy”, estrelado por Grace Gianoukas, com voz off de Miguel Falabella, amanhã (29), às 21h, no teatro Glauce Rocha.

Sucesso de público e crítica e com sessões lotadas desde sua estreia em janeiro, o espetáculo é escrito e dirigido por Kiko Rieser e homenageia Dercy Gonçalves, uma das maiores atrizes e humoristas do século 20.

Dercy faleceu em 2008, aos 101 anos, e foi uma das maiores estrelas nacionais do teatro e da televisão, entre 1930 a 1940. A artista dava um show de improviso e senso de humor à frente das câmeras. A comédia “Nasci pra ser Dercy” tem duração de 80 minutos e começa com uma atriz, Vera, entrando no estúdio para fazer teste para o papel de Dercy Gonçalves em um filme. Conforme dá suas falas, ela se revolta contra o roteiro, cheio de estereótipos.

Sua mãe era grande fã de Dercy e, por isso, Vera cresceu conhecendo e sendo influenciada pelo exemplo da icônica artista. Ela então, transformando-se em Dercy, começa a mostrar quem realmente foi essa mulher à frente de seu tempo. Os ingressos para o show estão sendo vendidos no estande do Comper Jardim dos Estados e no site: www.pedrosilvapromocoes.com.br. A classificação etária é 14 anos.

Outra opção de lazer para sábado (29) é o “Flashback da Imprensa”, às 20h, no Sarau do Alfredão, localizado na avenida Rouxinol, 544, Tiradentes. O Clube da Imprensa de Mato Grosso do Sul agrega todos os profissionais que militam na área de comunicação e está comemorando 1 ano de fundação com essa festa de flashback. As atrações musicais serão Lauro Ferrari, Paulinho Manasses, Walber Guimarães e DJ Lupa. Estão sendo vendidos ingressos para mesas e convites no telefone: (67) 99672-3964.

Sexta-feira (28/4)

Sesc Cultura Hoje tem Sesc Encena com o espetáculo teatral “Uma Moça na Cidade”, apresentado pelo grupo Ubu Artes Cênicas, às 19h. O Sesc Cultura fica na avenida Afonso Pena, 2.270, Centro.

Shopping Bosque dos Ipês

Hoje (28), tem “Museu das Ilusões”, em frente à praça central do shopping Bosque dos Ipês. Com ótima circulação e acessibilidade, a exposição é uma boa dica para se divertir e descontrair, seja a dois, em família, com amigos e até excursões de turismo e estudo do meio para as escolas. O museu funciona das 10h às 22h, com entrada até às 21h. Os ingressos estão à venda na bilheteria e on-line pelo site: www.museudasilusoes.com.br.

Shopping Campo Grande

Sexta é dia de Quintal Sesc no shopping Campo Grande, a partir das 18h, com contação de histórias de Érico Bispo, e a Trupe Guavira, com o teatro “As Aventuras da Família Silva” e show musical da banda Sertanejo 67, às 20h. A atração fica no estacionamento da loja Riachuelo. Alimentação e bebida ficam por conta dos foodtrucks, com opções de hambúrgueres do Baita Burguer Grill e da Oyá Food. Há ainda Ribeirinhos Sobá Pantaneiro, O Choripan, Chefão dos Churros e Crepes, Turma da Mary Hot Dog e Carreteiro, Bulk Cookies e ainda o Chopp Germânia. O Quintal Sesc continua com a campanha “Leitura no Quintal Sesc”, em parceria com o Sesc e a Fecomércio. Quem doar um livro pode levar outro, em troca. A atração conta ainda com expositores na feirinha, com artesanato do Girassol Acessórios, Orgânicos da Horta Bom Progresso, Pano Chic Presentes e Artesanatos, além da Saboratta Delícias Caseiras, com doces em potes e conservas.

E quem continua na praça central do shopping é a Expo Índia, com produtos em preços acessíveis, que são típicos de países como Turquia, Paquistão, Indonésia, Tailândia, Japão e até de localidades do continente africano.

Em frente à loja Le Lis Blanc, está instalado um estande da Clínica Habilis, que estará atendendo gratuitamente, das 10h às 20h, as pessoas com queixas de dores nas costas. Serão oferecidas atividades e avaliações como testes de desempenho físico e termografia, que vão ajudar no diagnóstico e encaminhamento para tratamento das dores.

Shopping Norte Sul Plaza

Se você não dispensa uma sessão de cinema, aproveite hoje (28), pois toda sexta é dia da promoção “Todos Pagam Meia na Cinépolis”. Para os amantes de jogos e tabuleiros, eles estão disponíveis das 15h às 20h, no Espaço Sesc, ao lado da loja Riachuelo. E para a criançada que adora uma diversão, todos os dias têm passeio de trenzinho Giggio, em frente ao Magazine Luiza e Slimeria, em frente à loja Ri Happy. Neste fim de semana, também continuam em exposição as obras de Jorapimo, em frente à Sertão e a ExpoNorte, do coletivo de artesãos Artems (Associação de Artesãos de Mato Grosso do Sul), no corredor em frente à loja Casas Bahia.

Circuito Itinerante de Dança

A Cia. Singulus está apresentando espetáculos de dança, que integram a programação do 1° Circuito Itinerante de Dança, realizado pela PMCG (Prefeitura Municipal de Campo Grande), por meio da Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo). A Cia. apresenta fragmentos do espetáculo “En Cerrado” hoje, às 17h, na Morada dos Bais, que fica na avenida Noroeste, 5.140.

Blues Bar

A banda Franz e a JS orquestra levam os melhores sucessos do flashback ao público do Blues Bar, nesta sexta. A entrada é limitada e o bar abre às 20h. Os ingressos serão vendidos na hora, no valor de R$ 30. O Blues fica na rua 15 de Novembro, 1.186, Centro.

Sábado (29/4)

Show “Nasci pra ser Dercy”

A comédia “Nasci pra ser Dercy”, estrelada por Grace Gianoukas, começa às 21h, no teatro Glauce Rocha. Os ingressos podem ser comprados no estande do Comper Jardim dos Estados e pelo site: www. pedrosilvapromocoes.com.br. A classificação etária é de 14 anos.

Flashback da Imprensa

O “Flashback da Imprensa”, que está comemorando 1 ano de fundação, será às 20h, no Sarau do Alfredão, localizado na avenida Rouxinol, 544, Tiradentes. Os ingressos para mesas e convites podem ser comprados no telefone: (67) 99672-3964.

Shopping Bosque dos Ipês

Sábado tem Sesc no Bosque, com o espetáculo da Cia. Habilidoces, às 15h, na arena do shopping Bosque dos Ipês. O espetáculo tem contações de histórias com números que envolvem palhaçaria, acrobacia, música e pernas de pau, levando a arte circense para o público. Tem também a transmissão ao vivo do Brasileirão de futebol 2023, na praça de alimentação, com a disputa entre Palmeiras e Corinthians, às 17h30. E o “Museu das Ilusões” continua em frente à praça central, das 10h às 22h neste sábado, com entradas até às 21h

Shopping Campo Grande

A Expo Índia, está na praça central do shopping Campo Grande, com entrada gratuita e vendas de roupas típicas, como as tradicionais pashminas, perfumes, sandálias bordadas com pedrarias e doces até amanhã (30). E se você está com dores nas costas, vá até o estande da Clínica Habilis, instalado em frente à loja Le Lis Blanc, atendendo gratuitamente, das 10h às 20h. Atividades e avaliações como testes de desempenho físico e termografia, que vão ajudar no diagnóstico e encaminhamento para tratamento das dores, também estão sendo oferecidos.

Shopping Norte Sul Plaza

O ilusionista Thiper dá início às atrações de sábado, levando interações mágicas para o público, às 15h e às 16h30, no Espaço Sesc, ao lado da loja Riachuelo. Ainda tem o passeio de trenzinho Giggio, em frente ao Magazine Luiza e a Slimeria com oficinas divertidas de massinha elástica, em frente à Ri Happy. E os jogos de tabuleiro e a biblioteca permanecem funcionando das 15h às 20h, também no Espaço Sesc.

Sesc Cultura

A partir das 15h tem oficina Sesc Arte para crianças com confecção de dedoches dos bichos no Sesc Cultura. E para as crianças, tem Sesc Encena Infantil, às 16h, com o espetáculo “Romeu e Julieta”, apresentado pela Cia. Teatro do Mundo.

Circuito Itinerante de Dança

A Cia. Singulus se apresenta sábado (29), às 11h, no Bar do Zé, localizado na rua Barão do Rio Branco, 1.213. Logo mais, às 17h, tem espetáculo na estátua do Manoel de Barros, que fica na avenida Afonso Pena, esquina com a rua Rui Barbosa. As apresentações servem como degustação ao público sobre o que está por vir do espetáculo “En Cerrado”.

Blues Bar

O Labhits Nacional Vol. 4 apresenta os maiores sucessos de Legião Urbana e Capital Inicial, na noite de sábado, às 20h. Os ingressos estão à venda no site: www.sympla.com.br/ bluesbarms. Para saber mais informações, o telefone é: (67) 99234-4811.

Domingo (30/4)

Shopping Bosque dos Ipês

No domingo, a Missa no Bosque, que acontece no espaço ao lado da loja Riachuelo, no 1º piso, começa às 11h. Das 12h às 14h, na praça de alimentação, tem apresentação musical de Sandim, que se aventura nas ondas do reggae com influências da MPB e do samba rock. Às 15h, tem transmissão ao vivo do jogo de futebol entre Flamengo e Botafogo, também na praça de alimentação. E o “Museu das Ilusões” está aberto, em frente à praça central, das 12h às 20h, com entrada até às 19h. Compre seu ingresso na bilheteria ou pelo site: www. museudasilusoes.com.br.

Shopping Campo Grande

Em seu último dia, a Expo Índia, localizada na praça central do shopping Campo Grande, apresenta um pouco da cultura da Turquia, Paquistão, Indonésia, Tailândia, Japão e de localidades do continente africano. Lá dá para encontrar joias, acessórios, roupas, presentes e itens de decoração. Aproveite! Ainda está rolando a campanha especial de Dia das Mães! A cada R$ 400 reais em compras, o cliente ganha 1 cupom para participar do sorteio de um Nissan Kicks 0 km. O regulamento completo da promoção está disponível no site http://qrco.de/regulamentoMAES. Durante a campanha, o shopping, em parceria com o Sesc, Fecomércio e a marca Levi’s, está arrecadando alimentos não perecíveis para o programa “Mesa Brasil Sesc”, beneficiando as famílias em vulnerabilidade social.

Shopping Norte Sul Plaza

Domingo, no shopping Norte Sul Plaza, tem contação de histórias com a Trupe Guavira, às 15h e às 16h30, no espaço Sesc, ao lado da loja Riachuelo. As exposições de Jorapimo continuam, em frente à Sertão, e a ExpoNorte, no corredor em frente à loja Casas Bahia.

Blues Bar

Para agitar a noite de domingo no Blues, tem o maior tributo de Angra da história, com Fireworks – Angra Tributo Brasil! A banda promete uma experiência sem igual, com bateria completa e toda estrutura idêntica a do mestre Aquiles Priester. Quem abre o show é a banda Stone Crow. Os ingressos estão à venda no site: www.sympla.com.br/ bluesbarms. O bar está localizado na rua 15 de Novembro, 1.186, Centro.

Por Livia Bezerra – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

