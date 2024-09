Cultura pop: com concurso, oficinas e quadrinhos, UEMS realiza 1ª Feira Geek

Evento pioneiro da universidade será realizado na sexta-feira, de forma gratuita

Utilizando da cultura geek para aproximar a comunidade acadêmica e os moradores das regiões próximas, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), realiza de forma pioneira a 1ª Feira Geek nesta sexta-feira (6), das 9h às 21h, nas dependências da instituição, no bairro Santo Amaro.

O evento também busca promover os valores da criatividade, inovação e inclusão social, presentes na jornada universitária. Conforme o coordenador da Feira, e técnico administrativo da UFMS, Higor Siqueira Marques, a feira busca atrair os fãs de anime, quadrinhos, jogos e outras vertentes da cultura geek, para criar um ambiente dinâmico e variado, “onde pessoas de todas as idades podem se reunir para compartilhar suas paixões. Este evento, não apenas, responde ao crescente interesse por essa cultura na região, mas também serve como uma oportunidade estratégica para a universidade se conectar com a comunidade, fortalecendo os laços locais e ampliando o reconhecimento da UEMS fora dos muros acadêmicos”, destacou em entrevista ao jornal O Estado.

Ainda conforme o coordenador, a feira surge da necessidade de expandir e celebrar a cultura geek na Capital. “Como entusiasta da cultura pop e geek, vii que Campo Grande estava carente desse tipo de evento, e essa é uma oportunidade de inserir a universidade nesse circuito, e se tornar referência”, explicou. “Eu já tinha uma vontade de fazer um evento que celebrasse a cultura pop, e vi que na UEMS tinha a estrutura certa para a feira. Além disso, a universidade já tem os eventos ‘Feira do Empreendedor’ e ‘Varal Solidário’, idealizado por colegas minhas, então tive a ideia de expandir isso e introduzir a temáticas geek”, complementa.

Crescimento

A cultura geek é um fenômeno cultural que abrange diversos interesses, muitas vezes associados com a tecnologia, ficção cientifica e jogos. Inicialmente era marginalizada e estigmatizada, mas nas últimas décadas emergiu como uma força influente na sociedade contemporânea, e molda como o público consome entretenimento.

Para Marques esse tipo de evento reforça as interações sociais de todos os tipos. “Eu acho que é uma forma do jovem se expressar, já que nesse tipo de evento ele acaba fazendo amizades ou reencontrando pessoas. A cultura geek de modo geral cresceu no Brasil e no nosso Estado não poderia ser diferente, e como a feira irá reunir diversos elementos, como cosplay, kpop e expositores, é uma oportunidade de reunir várias pessoas em uma temática em comum e a tendência é aumentar sempre”, disse.

“O evento é uma forma de integração, entre comunidade externa e interna da universidade, além de mostrar os projetos que a UEMS desenvolve, como, por exemplo, o Núcleo de Pesquisa em Quadrinhos (Nupeq). É uma ideia que tem tudo para crescer e agregar ainda mais”.

A ideia é que o evento só cresça, que seja possível realizá-lo mais vezes durante o ano, ou em outras unidades, e no futuro um festival, com dois dias de programações. Isso porque uma das dificuldades que tive foram as datas, já que será no dia de semana, e muitos têm compromissos. O próximo quero que comece na sexta-feira e termine no sábado. Acredito que esta primeira edição será um sucesso, além de trazer o público de fora para conhecer a universidade.

Acolhimento

Marques destaca como o evento irá promover o acolhimento do público, não importa a sua vertente cultural dentro do mundo geek. “Ele promove a diversidade e inclusão, como um espaço seguro para as pessoas fiquem a vontade para se expressar. É uma ferramenta pedagógica poderosa na minha visão, já que possui outros projetos integrados, por exemplo, o uso de jogos de tabuleiro modernos como uso de ferramenta pedagógica, teremos um choque de cultura, digamos assim, intergeracional, pois teremos um grupo tradicional de xadrez de Campo Grande, para termos essa mistura de jogos clássicos e modernos”.

Programação

Entre as principais atrações do evento, destaca-se o Concurso Cosplay que “permitirá aos participantes exibirem suas habilidades criativas ao recriar e interpretar personagens icônicos do universo geek. Essa atividade visa não só valorizar o talento individual dos cosplayers, mas também promover a UEMS como um espaço de inovação e expressão cultural”.

Outro destaque da programação é a oficina ‘Crie seu zine do zero!’, ministrada pela jornalista e quadrinista Marina Duarte, que também faz parte do Núcleo de Pesquisa em Quadrinhos. “A Feira Geek será a primeira da UEMS nesse sentido, idealizada por meio de uma feira que já existia na universidade. Temos já um público que pode ser movimentado em torno da pauta geek, pop e nerd, será bem legal, haverá a exposição de autores e artistas daqui de Campo Grande. Pelo Nupeq, estaremos organizando duas oficinas gratuitas e abertas ao público geral”, explica.

“A primeira será a que eu vou ministrar. Nessa oficina, a intenção é que quem queira ter mais acesso, mais contato com a publicação independente através dos fanzines, participe nela. Eu vou dar também uma pequena noção de narrativa, porque é uma oficina de zine em quadrinhos, e a gente vai fazer alguns exercícios para criação de quadrinhos, bem como eu vou mostrar algumas obras de zine, como fazer, como se publicar. Enfim, essa é a primeira oficina”, reforça.

A segunda oficina promovida pelo Núcleo, será a ‘Criação de Cenários para RPG’ pela roteirista Ana Recalde. “A Ana já está há mais de dez anos no mercado dos quadrinhos, e também é editora de RPG. Ela trabalha com o jogo mesmo, e ela vai, além de ensinar os princípios do RPG, vai abordar como que se cria um cenário para esse RPG, que é algo muito interessante, que às vezes, quando as pessoas estão querendo criar os próprios jogos, esbarram um pouco nessa confusão de como criar esse cenário, como criar até mesmo a história, ela vai dar uns princípios disso dentro da oficina dela”, detalha Duarte.

Para participar das oficinas, é preciso se inscrever nos seguintes links: https://forms.gle/33WxtXkMG5CggYaH8

https://forms.gle/PCxK9WtMYq7JqxEG8

Confira a programação completa:

9h às 21h:

* Feira do Empreendedor/ Varal solidário

* Exposição de quadrinhos (biblioteca);

* Feira Geek (expositores);

* Just Dance (videogame);

* SESI MS-EDUCAÇÃO TECONOLÓGICA

Local: Bloco A

9h às 16h

* Cadastro de coleta de Medula óssea, em parceria com Hemosul e Instituto Sangue Bom

Local: Bloco B, sala T05 na manhã e S09 tarde;

9h às 11h

* Atração Cultural: BANDA “OH-Phill”

* Oficina Crie seu Zine do Zero, com Marina Duarte

* Oficina Criação de cenários para RPG, com Ana Recalde

Local: Bloco C, Salas T04 e T05

15h às 17h

* Apresentação de Kpop com os grupos Kpoplace MS, Selene K-Cover

Local: Bloco A

18h às 21h

* Desfile de concurso cosplay, com condução de Bruno Moser

Local: Bloco A

Inscrição Concurso Cosplay da 1ª Feira Geek UEMS!

Os fãs de cosplay têm a chance de brilhar no palco da 1ª Feira Geek UEMS. Para garantir a sua participação, é fundamental que todos os interessados leiam atentamente as regras do concurso e se inscrevam através do nosso formulário de inscrição.

Não perca a oportunidade de mostrar o seu talento e criatividade! Acesse o regulamento completo e faça sua inscrição agora: https://forms.gle/5rJBZN2mmeC25Cor9

Mais informações sobre a 1ª Feira Geek da UEMS podem ser conferidas no link: .https://linktr.ee/uemscg.

