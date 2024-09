Atriz e diretora Beth Terras se recupera de cirurgia de risco e pede doações

Beth passou por uma cirurgia de amputação da perna devido a uma infecção bacteriana

Conceituada no meio das artes cênicas em Mato Grosso do Sul, a atriz, diretora e dramaturga Beth Terras, de 65 anos, passa por momentos delicados em sua saúde. Ela está internada no Hospital Regional e na noite de segunda-feira (1) passou por uma cirurgia de amputação da perna, devido a uma infecção bacteriana.

A atriz e produtora Fernanda Kunzler acompanha o caso e falou com o jornal O Estado sobre o estado de saúde de Terras. “A cirurgia de amputação da perna da Beth ocorreu bem. Após falar com o médico, foi necessário amputar a perna, onde o foco da bactéria estava se espalhando, evitando assim, outras infecções. No momento, ela aguarda pela resposta dos antibióticos no organismo, para assim avaliar os próximos passos, incluindo outros exames. Ela está tranquila diante do ocorrido”, relatou.

Sem plano de saúde e dependendo apenas do Sistema Único de Saúde (SUS), amigos da diretora realizam uma campanha solidária para auxiliar em sua recuperação. “A Beth não tem familiar em Campo Grande, algumas pessoas do ciclo social dela estão fazendo o acompanhamento mais próximo”, disse Kunzler. Segundo ela, toda a ajuda é bem-vinda, por meio do telefone 67 9 9983 6516, ou pelo pix: [email protected]

Condição

Ainda conforme Kunzler, a piora da condição de Beth foi muito rápida. “Na semana passada ela teve muitas dores na perna, por conta de um pelo inflamado e precisou ir para a UPA no sábado (24). De lá, ela foi encaminhada para o Hospital Regional e passou por cirurgia na perna, devido a uma inflamação no local e os médicos identificaram uma bactéria. Como ela estava com a diabetes alta, o caso não retrocedeu. A bactéria começou a espalhar e ela teve que ser operada novamente, dessa vez a amputação. No último sábado fez uma semana de sua internação”, relatou.

“Ao visitá-la, tanto eu quanto a Giovanna [Zottino] percebemos o quanto ela está firme, confiante e determinada a viver, o que nos trouxe conforto. A Beth enfrenta outras questões, como a diabetes em níveis elevados e a anemia recente. Por isso, peço que cada um faça uma oração sincera, de acordo com sua crença, para que tudo transcorra bem e ela se recupere logo, da maneira alegre que só nós conhecemos”, finaliza.

Da TV aos palcos

Atriz e Diretora da Cia. Teatral Ator Domingos Terras (Adote), Elisabeth Cristina Chiesi Terras, nasceu no dia 3 de Maio de 1959, no Rio de Janeiro. Formada em Educação Física, Letras e Direito, começou a carreira no mundo das artes desde cedo.

A diretora do Adote começou em 1974 com 15 anos na TV Tupi em São Paulo. Entre diversos trabalhos, chegou a fazer a novela “O Espantalho”, de Ivani Ribeiro, em 1979. Grandes nomes da dramaturgia brasileira estiveram na trama, como Nathalia Timber, Eva Wilma e Carlos Alberto Ricelly.

Ainda na TV Tupi chegou a apresentar o programa “Mulheres” ao lado de Angêla Rodrigues Alves. No início dos anos 80, a convite do ator Gianfrancesco Guarnieri, Beth Terras foi para o teatro com a peça “Cama Molhada de Paixão Calada”, de Leilah Assunção, sendo um sucesso de público na época.

Em 1995, a atriz deixou a capital paulista e se radicou em Campo Grande (MS), onde passou a integrar o Grupo Teatral Unicórnio, de Jair Oliveira. Durante os oito anos que permaneceu no grupo, recebeu grande prêmios, como de atriz revelação com o espetáculo “A Vassoura da Bruxa”.

Beth ainda realizou diversos trabalhos no cinema, entre eles, o longa-metragem “Carmo”, com Marcio Garcia rodado em Corumbá (MS). O último trabalho realizado foi o longa “Cabeça a Prêmio”, com direção de Marco Ricca, também rodado em MS.

Com a companhia desde 2002, Beth já ganhou diversos prêmios como melhor direção, atriz, roteiro, além de outras categorias. Atualmente o grupo viaja pelo Brasil participando de diversos festivais nacionais.

Por Carolina Rampi

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais