7° Festival do Chamamé começa hoje com atrações brasileiras, argentinas e paraguaias

A partir de hoje, 5 de setembro, Campo Grande recebe o 7.º Festival Cultural do Chamamé, que celebra a herança musical da região. O evento, que vai até o dia 23 de setembro, contará com a participação de artistas do Brasil, Argentina e Paraguai, e apresentará uma programação variada. O festival busca promover a troca cultural e valorizar a tradição musical comum entre os países envolvidos. O lançamento do festival será às 19 horas, no Teatro Aracy Balabanian.

O 7.º Festival Cultural do Chamamé, organizado pelo Instituto Cultural Chamamé, Polca Paraguaia e Guarânia de Mato Grosso do Sul, conta com o apoio de diversas instituições, incluindo a Fundação de Cultura de MS, Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, e o Centro de Tradições Gaúchas Farroupilha. O evento será realizado em parceria com a Fundação de Rádio e Televisão Educativa de MS (FERTEL), Secretaria de Cultura e Turismo de Campo Grande, Rádio Clube e Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

O festival contará com a participação de destacados grupos e músicos da Argentina, como o Grupo Fuelles Correntinos e Los Caminantes del Chamamé, além de artistas paraguaios como Adrián Nicolás Gaona Chaparro e a Banda y Ballet Folclórico da Municipalidad de Asunción. Mato Grosso do Sul será representado por Danilo da Gaita, Jakeline Sanfoneira e o Grupo Desparramo, entre outros, com a presença especial de Desidério Souza do Rio Grande do Sul.

“O sistema de representação cultural do chamamé, além da polca, chamamé e guarânia, expressões de destaque da nossa cultura musical, inclui a dança de salão, o hábito de tomar o tereré e a degustação de iguarias como a sopa paraguaia e a chipa. Consumimos e distribuímos cultura que ultrapassa nossas fronteiras e é comum a outros países. O festival é um reconhecimento a tudo isso, um caminho que possibilita o intercâmbio entre profissionais campo-grandenses, sul-mato-grossenses, e dos países vizinhos”, relatou o Diretor do Festival e Presidente do Instituto Cultural Chamamé MS, Orivaldo Mengual.

“Os homenageados contribuíram com vigor ao chamamé, construindo carreiras musicais notáveis e deixando um legado importante em suas discografias. Jandira e Benites alcançaram um elevado nível de qualidade interpretativa, combinando com maestria técnica vocal, sentimento e a gravação de centenas de temas impecáveis em três línguas: português, guarani e castelhano. O primeiro disco gravado pela dupla foi a convite de Zé Corrêa, intitulado ‘O Inimitável’. Nele, a dupla apresentou quatro faixas com seu primoroso duo de vozes. Don Benites acompanhou com um dos violões e, na faixa ‘Guia Lopes da Laguna’, deixou uma declamação antológica, que ainda é repetida em todas as bailantas do Estado”, detalhou Orivaldo.

O programa de rádio “A Hora do Chamamé”, liderado por Orivaldo Mengual, e o Instituto Cultural Chamamé/MS promoveram visitas e atividades conjuntas com a Argentina e o Paraguai, resultando em importantes marcos para a cultura chamamezeira: a instituição do dia 19 de setembro como o “Dia Estadual do Chamamé” (Lei n.º 3.837/2009), a declaração de Campo Grande e Corrientes como cidades-irmãs (Lei n.º 6.048/2018), e o registro do chamamé como bem imaterial de Mato Grosso do Sul (Decreto n.º 15.708/2021).

A abertura contará com uma performance especial de Paulo & Sérgio Arguelo, com a participação do renomado Karai Amarilha. Em seguida, a programação incluirá a Pareja da Polca Paraguay, com Adrián Nicolás Gaona Chaparro e Jeruti Silva Sánchez, e a apresentação de César Apollo y su Arpa, Vero Benítez e Diego Apollo, ambos de Asunción, Paraguai. O Grupo Tajy, da capital Corrientes, Argentina, encerrará a noite às 21h30.

No dia 15 de setembro, as 11h da manhã, a festa continua com a Bailanta de Lançamento do Festival e a Semana Farroupilha no Centro de Tradições Gaúchas Farroupilha. O evento contará com um costelão fogo de chão e apresentações de artistas locais como o Grupo Zíngaro e Danilo da Gaita, além do músico Desidério Souza de São Luiz Gonzaga, RS, e o Grupo Desparramo de Campo Grande.

O dia 19 de setembro, as 19h, conhecido como o “Dia Estadual do Chamamé”, será marcado por uma noite de gala no Teatro Glauce Rocha. O evento homenageará a dupla Jandira e Benites e apresentará o 4º CD da Hora do Chamamé. As apresentações incluirão o Mainamby Arte y Ballet de Corrientes, o César Frette y Trio, e a Banda y Ballet Folclórico de La Municipalidad de Asunción, Paraguai. O evento contará ainda com a participação da artista Barbara Priscylla Amarilha Albino, que apresentará um fragmento do espetáculo “CHE ROHAYHU”.

A programação do festival inclui também uma feira gastronômica e de artesanato na Praça do Rádio, que começará no dia 20 de setembro as 18 h. Os visitantes poderão apreciar apresentações de Jakeline Sanfoneira, grupos como o Desparramo, e a rica cultura de diversos grupos internacionais, incluindo o Grupo de Danza Paraguay Ñe’ê e o Elenco de Arte Nativa Jha Che Retã. O dia 21 de setembro ás 15h será igualmente repleto de performances, incluindo artistas de destaque como Ana Laura Testa e o Grupo Desparramo.

O festival culminará no dia 23 de setembro com uma cerimônia especial no Teatro Glauce Rocha as 19 h. O encerramento contará com as apresentações de Fuelles Correntinos e Mainamby Arte y Ballet, que prometem brindar o público com um espetáculo memorável.

Serviço: Os amantes da música e cultura estão convidados a participar deste evento único, que promete celebrar e preservar a riqueza do chamamé e a diversidade cultural dos países participantes. Para mais informações e programação completa, visite o site oficial do festival https://www.chamamems.com.br/noticias/7o-festival-cultural-do-chamame-polca-paraguaia-e-guarania/.

