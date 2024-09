Beetlejuice Beetlejuice! “Os Fantasmas Ainda se Divertem” e vão divertir também quem estiver nas salas de cinema

O fantasma mais famoso do mundo está de volta! Indicados ao Oscar, o visionário Tim Burton, com sua criatividade única, e o astro Michael Keaton, estão juntos novamente em Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice, a aguardada sequência do premiado “Os Fantasmas se Divertem”. Se há algo que Tim Burton sabe fazer é criar universos peculiares e estilizados, A lista é enorme e passa por “Batman” (1989), o conto de fadas moderno “Edward Mãos de Tesoura” (1990) e “O Estranho Mundo de Jack” (1993). O longa promete ser uma experiência cinematográfica e tanto para os fãs do primeiro filme, quanto para uma nova geração que vai conhecer a história de Beetlejuice pela primeira vez.

Tim Burton dirige Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice a partir do roteiro de Alfred Gough e Miles Millar, e do argumento de Gough e Seth Grahame-Smith, baseado nos personagens criados por Michael McDowell e Larry Wilson. Os produtores do filme são Marc Toberoff, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Tommy Harper e Burton, com Sara Desmond, Katterli Frauenfelder, Gough, Millar, Brad Pitt, Larry Wilson, Laurence Senelick, Pete Chiappetta, Andrew Lary, Anthony Tittanegro, Grahame-Smith e David Katzenberg como produtores-executivos.

O elenco

Michael Keaton retorna ao seu papel icônico, ao lado da atriz indicada ao Oscar, Winona Ryder, como Lydia Deetz, da vencedora de dois prêmios Emmy, Catherine O’Hara, no papel de Delia Deetz, e dos novos membros do elenco: Justin Theroux, Monica Bellucci, Arthur Conti, em sua estreia no cinema, Jenna Ortega, indicada ao Emmy, como a filha de Lydia, Astrid, e Willem Dafoe também indicado ao Oscar.

Sinopse

Depois de uma tragédia familiar inesperada, três gerações da família Deetz voltam para casa em Winter River. Ainda assombrada por Beetlejuice, a vida de Lydia vira de cabeça para baixo quando sua filha adolescente rebelde, Astrid, descobre a misteriosa maquete da cidade no sótão, e o portal para a vida após a morte é acidentalmente aberto. Com problemas em ambos os reinos, é apenas uma questão de tempo até que alguém diga o nome de Beetlejuice três vezes, e o demônio travesso volte para levar ao mundo seu próprio estilo de caos.

Em time que está ganhando não se mexe

A equipe de produção criativa de Tim Burton inclui o diretor de fotografia Haris Zambarloukos) e colaboradores frequentes do cineasta como o designer de produção Mark Scruton, o editor Jay Prychidny, a figurinista vencedora do Oscar Colleen Atwood, o supervisor criativo de maquiagem e de efeitos especiais de maquiagem vencedor do Oscar Neal Scanlan e o compositor indicado ao Oscar Danny Elfman (eterno líder da banda Oingo Boingo) e a designer de cabelo e maquiagem vencedora do Oscar, Christine Blundell.

Curiosidades

A Warner Bros. Pictures divulgou em suas redes sociais um encontro para lá de especial: Eduardo Sterblitch, dublador do Beetlejuice no Brasil, entrevistando Michael Keaton, que deu vida ao personagem no primeiro filme, em 1988, e está de volta na pele do fantasma. Besouro Suco e Beetlejuice tiveram essa troca durante a primeira parada do Talent Tour do longa, que aconteceu no México, e conversaram sobre a experiência de interpretar o icônico personagem, reforçando a diversão que a produção proporciona.

Quando questionado por Sterblitch sobre seus processos e métodos de atuação, Michael Keaton conta que cada situação tem sua particularidade, e que ele procura dar sempre espaço ao seu instinto de ator. “Eu gosto de algo bem distante de mim. Um exemplo radical é o Beetlejuice, […] ele é distante de todos e diferente de tudo, sabe? A diversão de interpretá-lo é a anarquia” pontua Michael.

Crítica especializada

‘Os Fantasmas Ainda se Divertem’, sequência do clássico de Tim Burton, com Michael Keaton e Jenna Ortega, conquistou uma avaliação positiva no Rotten Tomatoes, com uma aprovação de 83% baseada em 75 análises até o momento do fechamento deste caderno de Artes & Lazer. De um modo geral, os críticos elogiaram tanto o trabalho de Tim Burton quanto o de Michael Keaton, ressaltando que o filme é divertido, engraçado e faz justiça ao clássico dos anos 80.

“A surpresa mais agradável é que ‘Os Fantasmas Ainda se Divertem’ é uma daquelas raras exceções: uma comédia de grande orçamento que realmente é engraçada”, disse Nicholas Barber da BBC.

“Aqui, todos estão claramente se divertindo ao máximo. A magia das fantasias de Burton é que você sente vontade de se juntar à brincadeira. E, mesmo só assistindo, a diversão é garantida”, disse Stephanie Bunbury do Deadline.

“Não oferece o mesmo impacto que o filme original, mas proporciona um serviço aos fãs que, embora às vezes seja um pouco forçado e exagerado, ainda assim garante uma diversão considerável. Eu realmente me diverti bastante com ‘Os Fantasmas Ainda se Divertem’”, disse Owen Gleiberman da Variety.

“O ritmo ágil, a energia vibrante e o fluxo constante de momentos engraçados revelam a satisfação de Burton ao revisitar esse universo. Para quem adorou o primeiro filme, essa alegria é absolutamente contagiante”, disse David Rooney do The Hollywood Reporter.

“Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice” está em cartaz em todos os cinemas e a classificação indicativa é para maiores de 14 anos.

Por Marcelo Rezende

