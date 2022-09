Corumbá da Popular estreia show solo de Stand-up

Para quem curte uma boa piada no próximo sábado (24), às 20h acontece no Anfiteatro do Colégio Dom Bosco a estreia do show solo de comédia stand-up do Corumbá da Popular, espetáculo que trará inúmeras histórias que prometem arrancar sorrisos da plateia com dizeres corumbaenses.

Entitulado “Para de Mula”, expressão típica da região da cidade de Corumbá, o show traz várias histórias hilárias. Há 10 anos levando comédia aos palcos dos bares, teatros e eventos em Campo Grande, Corumbá também já se apresentou pelo interior do estado, além de ter feito shows e participações em Dom Pedrito- RS, Curitiba-PR, Florianópolis-SC, Belém-PA e São Paulo- SP.

Além de já ter divido palco e feito aberturas de show de comediantes nacionais como Rodrigo Marques, Nando Viana, Emerson Ceará, Renato Albani, Igor Guimarães, entre outros.

A estreia do solo é um passo importante na carreira do comediante. “Esse é um momento único em todo esse período que me apresento e preparamos um show diferenciado para o público”, acrescenta.

A produção é da Realiza Shows que se firmou no mercado trazendo para Campo Grande os maiores nomes da comédia stand-up nacional como Thiago Ventura, Afonso Padilha, Murilo Couto, Igor Guimarães, Nando Viana, Léo Lins, Os 4 Amigos, entre outros.

Os ingressos para o show Para de Mula estão sendo vendidos no site www.realizashows.com.br.

Para mais informações ligue 99166-7371.

