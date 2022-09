Homem morre após colisão frontal entre motocicletas

Um motociclista, identificado como Cícero dos Santos, de 58 anos, morreu após uma colisão frontal entre duas motocicletas na noite desta sexta-feira (16), em Dourados, cidade a 229 quilômetros de Campo Grande. A batida ocorreu na Via Parque, divisa entre os bairros Residencial Guaçu e Cohab II.

De acordo com o boletim de ocorrência, quando a Polícia chegou ao local do acidente, o Corpo de Bombeiros já estava realizava os primeiros socorros as vítimas. Um dos motociclistas, de 26 anos, enquanto aguardava atendimento, disse as equipes que que transitava na avenida Via Park, sentido norte/sul, quando uma moto que trafegava no sentido contrario, invadiu a pista e colidiu com ele.

O homem teria sofrido diversas lesões pelo corpo, tendo dilaceração no pé esquerdo e uma provável fratura na clavícula esquerda, sendo encaminhado para o Hospital Vida pelo Corpo de Bombeiros. A moto ficou com avarias no tanque e parte frontal.

Já a segunda vítima, identificada como Cícero, cehgou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital Vida, mas não resistiu aos ferimentos. Ele teve trauma na mão direita, fratura exposta no cotovelo, laceração no pé esquerdo e sangramento intenso.

Cícero não resistiu aos ferimentos e morreu duas horas depois. Já o outro rapaz permanece internado. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) como morte a esclarecer. A polícia investiga a colisão.