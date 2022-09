Servidores da educação serão capacitados para identificar vacinas em atraso

A Sesau (Secretária Municipal de Saúde) e a Semed (Secretária Municipal de Educação) realizaram na manhã de ontem (16) uma reunião para discutir novas estratégias para melhorar a cobertura vacinal de crianças e adolescentes de até 14 anos de idade em Campo Grande.

A objetivo das secretarias é garantir que o maior número possível de crianças seja imunizada e mantenha em dia a caderneta de vacinação.

De acordo com o secretário municipal de saúde, José Mauro Filho, será uma união na busca ativa por jovens em idade escolar. “Nossa equipe irá capacitar alguns servidores da educação para que possam identificar quando houver criança com dose em atraso, auxiliando, assim, na busca ativa que já é realizada pelos agentes de saúde”.

Segundo o secretário, a força tarefa entre as pastas será de grande valia para a saúde pública como um todo, para garantir que doenças já erradicadas não voltem a circular em Campo Grande, como foi o caso do sarampo, que não tinha nenhum caso registrado no Brasil, mas voltou a se difundir a partir de 2018.

Pais e responsáveis já devem apresentar a caderneta de vacinação nas escolas no ato da matrícula. Quando identificado algum atraso, possuem o prazo de até 30 dias para atualizar o cartão.

A secretária municipal de educação, Alelis de Oliveira, explica que há um protocolo caso seja identificado a desatualização da carteira de vacinação. “Caso não seja comprovado que a criança está com as doses em dia neste período, o protocolo é que a situação seja encaminhada ao Conselho Tutelar, uma vez que é obrigação dos pais manter a caderneta em dia”