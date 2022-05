Confira o resumo das principais novelas nesta quinta-feira

O Cravo e a Rosa – Globo 13h45

Lindinha reclama que Januário apareceu na hora errada, mas gosta quando ganha um pó de arroz de presente. Catarina é carinhosa com Petruchio. Petruchio não quer conversa com Catarina e só dorme. Marcela pede que Bianca responda somente sim a todas as perguntas do pai. E é o que ela faz , mesmo quando Batista diz que ela vai se casar com Teodoro. Candoca pede a Dalva que esqueça a vingança. Catarina pede a Neca que engome sua camisola mais bonita. Catarina confessa a Dinorá que ama Petruchio. Lindinha descobre que Catarina vai tentar seduzir Petruchio.

A Favorita – Globo 15h30

Flora começa a se aproximar, mas recua. Sinval avisa Donatela pelo rádio que avistou Flora. Zé Bob joga a chave no chão e Silveirinha leva Donatela embora. Zé Bob aguarda Flora, que não chega. Nestor e Sinval seguem Flora, que entra em um ônibus. Lara diz a Cassiano que precisa sair de casa, pois Donatela quer mandar nela. Gonçalo pede que Irene pare de ser hostil com Dodi. Halley teme que Alicia queira desmascará-lo. Alicia convida Halley para dançar. Gonçalo concorda com Donatela que Flora é perigosa e que Cassiano não está à altura de Lara.

Além da Ilusão – Globo 17h30

Davi não encontra Isadora no quarto do hotel e se desespera. Arminda se enfurece com Mariana. Úrsula garante que casará com Eugênio. Davi alerta Arminda sobre o sumiço de Isadora. Úrsula provoca Violeta. Joaquim e Davi tentam falar com Tavinho. Nelsinho beija Isadora. Tavito destrata Mariana, e Arminda a consola. Violeta é hostil com Úrsula. Arminda descobre para onde Nelsinho levou Isadora e avisa a Rafael e Joaquim. Nelsinho dopa Isadora. Julinha e Margô se enfrentam. Inácio ajuda Arminda a prender Tavito. Davi e Joaquim vão atrás dos dois.

Carinha de Anjo – SBT 19h30

Cassandra diz para Estefânia que irá na praça mais tarde para entregar o dinheiro para Rogério e que dirá para ele que é de sua mesada. O concurso de talentos é um sucesso e todas as meninas são parabenizadas pelas suas apresentações. Estefânia conta para o Padre Gabriel, Cecília e Gustavo o que aconteceu com Cassandra. A Tia Perucas diz que não pode conversar com Vitor, pois talvez ele não compreenda. Haydee sugere ao filho que ele precise de ajuda médica, assim como ela, por estarem sem memória. Dulce Maria escuta Cassandra.

Quanto Mais Vida Melhor – Globo 18h30

A Globo não divulgou o resumo do penúltimo capítulo.

Pantanal – Globo 20h30

Jove pede a Juma para morar na casa de José Leôncio como sua companheira. Filó fica chateada com as palavras de José Leôncio sobre Tadeu. Irma confessa que teme sua aproximação com Trindade. Guta demonstra interesse em saber sobre a outra família de Tenório. Túlio e José Lucas chegam à fazenda para jogar truco com os peões. Jove fala a Juma que o Velho do Rio é seu avô. Tadeu diz a Filó que José Lucas deve ser filho de José Leôncio. José Leôncio convida José Lucas para ser peão de sua fazenda. Trindade aborda Levi ao vê-lo fugindo da fazenda.

