Depois de Madeleine, veja quem também morreu na primeira versão de ‘Pantanal’

Após a chocante morte de Madeleine (Karina Teles), num acidente aéreo, a segunda fase de “Pantanal” será marcada por outras tragédias. Se o autor Bruno Luperi seguir à risca a primeira versão da novela, escrita por seu avô, Benedito Ruy Barbosa, em 1990, a história terá mais personagens indo a óbito.

O próximo da lista será Levi (Leandro Lima). Na primeira versão, o peão (vivido por Rômulo Arantes), levou um tiro de Juma (Cristiana Oliveira, em 1990, e Alanis Guillen, em 2022) depois de ameaçar Muda (Andréa Richa/Bella Campos) na frente da filha de Maria Marruá (Cássia Kis/Juliana Paes).

Após ter sido alvejado, Levi ainda enfrentou Tibério (Sérgio Reis/Guito) antes de cair no rio e ser devorado por piranhas. Quem terá um destino semelhante ao de Levi será Tenório (Antônio Petrin/ Murilo Benício). O grileiro é outro personagem da novela que foi devorado por piranhas em 1990. Ele caiu no rio sangrando após enfrentar Alcides (Ângelo Antônio/Juliano Cazarré).

Na primeira versão da história, o peão feriu o fazendeiro com uma lança. Já o último capítulo da novela exibiu a passagem de José Leôncio (Cláudio Marzo/Marcos Palmeira). Na primeira versão da trama, o fazendeiro sofreu um infarto após oficializar sua relação com Filó (Jussara Freire/Dira Paes). A alma do “rei do gado” finalmente conhece o Velho do Rio (Cláudio Marzo/Osmar Prado) e assume o lugar da entidade.

Confira mais notícias no Jornal O Estado de MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.