Confira os locais na Capital e região para acompanhar os jogos do Brasil na Copa

De bares, igrejas, feiras, shoppings e eventos temáticos, confira locais em Campo Grande e região para acompanhar os jogos do Brasil na Copa do Mundo com telões, promoções e muita festa

A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo está cada vez mais próxima e diversos estabelecimentos de Campo Grande e região já anunciaram programações especiais para receber os torcedores. Com transmissões em telões, promoções, atrações musicais e espaços preparados para reunir famílias e amigos, as opções prometem agradar diferentes públicos durante a fase de grupos.

O Brasil entra em campo pela primeira vez no dia 13 de junho, às 18h, contra Marrocos. A segunda partida será no dia 19 de junho, às 20h30, diante do Haiti. Já o último compromisso da equipe na primeira fase acontece em 24 de junho, às 18h, contra a Escócia.

Por isso, o Jornal O Estado reuniu mais de dez locais que irão transmitir os jogos, cada um com uma programação diferente. Há opções com samba, chopp em dobro, descontos especiais, telões dos mais diversos tamanhos e até espaços que combinam futebol com rock’n’roll, funk e música eletrônica. Tudo para acompanhar a emoção da competição, do hino nacional ao apito final. Bora torcer?

Cidade da Copa

Pela primeira vez, a Esplanada Ferroviária será transformada em ponto oficial de transmissão dos jogos da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo de 2026, em Campo Grande. O projeto “Cidade da Copa”, realizado pelo Ponto Bar em parceria com a Prefeitura Municipal, por meio da Funesp, vai oferecer acesso gratuito ao público em um espaço estruturado com telão de alta definição, praça de alimentação, banheiros e segurança, além de programação cultural nos intervalos e após as partidas. Durante os intervalos e após as partidas, atrações culturais e artísticas também farão parte da programação, transformando a Cidade da Copa em um espaço de celebração da cultura, do esporte e da convivência entre famílias e amigos.

Resenha do Hexa

A Resenha do Hexaaa será realizada no dia 13 de junho, a partir das 11h, no Posto Vitória, em Campo Grande, com o objetivo de reunir torcedores para acompanhar o jogo da Seleção Brasileira em um super telão, em um ambiente com praça de alimentação, segurança e atrações musicais. O evento contará com shows de Lucas & Lauan, Samba do Caramelo e DJ, além de promover uma ação solidária: a entrada será mediante a doação de um agasalho, que será destinado a famílias em situação de vulnerabilidade social durante o inverno. O Posto Vitória fica na Rua Conselheiro João Alfredo, 15, Vila Nossa Senhora das Graças.

Happyzinho da Copa

O clima da Copa do Mundo vai tomar conta de Campo Grande com o Happyzinho na Copa, evento que acontece no dia 13 de junho, a partir das 16h, na Arena MS, R. Marquês de Lavradio, 399, Jardim São Lourenço. A proposta é reunir o público para assistir aos jogos em um ambiente de confraternização, música e entretenimento, com programação que segue até as 23h30. A festa também será realizada nas cidades de Dourados e Ponta Porã nas datas dos jogos do Brasil. Os ingressos e mais informações estão disponíveis no site happyzinho.com.br.

Festa da Padroeira de MS

A Festa da Padroeira de Mato Grosso do Sul, em homenagem a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizada na Av. Afonso Pena, 377 também reservará espaço para os torcedores acompanharem os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo da FIFA 2026. No dia 19 de junho, após a programação religiosa de abertura, será transmitida a partida entre Brasil e Haiti, às 20h30. Já no dia 24 de junho, os fiéis e visitantes poderão acompanhar o confronto entre Brasil e Escócia, com exibição marcada para as 18h. As transmissões integram a programação da festa, que acontece de 19 a 28 de junho, unindo fé, confraternização e a paixão pelo futebol.

Bar Mercearia

Durante os dias de jogos, o público poderá acompanhar as partidas no Bar Mercearia, localizado na R. 15 de Novembro, 1064 preparado para receber os torcedores, com transmissão em sete televisores e funcionamento em horário normal. A entrada será gratuita, sem cobrança de taxa de acesso ou consumação mínima, e as mesas serão ocupadas exclusivamente por ordem de chegada, sem reservas antecipadas. O atendimento será realizado por meio de uma única comanda por mesa.

Feira Central

A Feira Central de Campo Grande confirmou que irá transmitir os jogos da Copa do Mundo em telão instalado no local. Além das partidas da Seleção Brasileira, outros jogos da competição também serão exibidos ao público. A programação acontece na própria Feira Central, em Campo Grande, onde os torcedores poderão acompanhar as partidas do torneio.

Lugui Choperia Santa Fé

A Lugui Choperia Santa Fé, localizado na R. Euclides da Cunha, 1553 informou que vai transmitir os jogos da Seleção Brasileira na fase de grupos da Copa do Mundo em telões instalados no local. As partidas estão previstas para os dias 13 de junho, contra Marrocos, 19 de junho, contra o Haiti, e 24 de junho, contra a Escócia. Durante os jogos, o estabelecimento terá funcionamento com cardápio específico e oferta de drinks, além de promoção de chope em dobro até meia-noite.

Feira Mixturô

A Feira Mixturô vai realizar programação especial no dia 13 de junho com transmissão do jogo Brasil x Marrocos em telão. O evento terá início às 15h, na Praça do Peixe, no bairro Villas Boas, em Campo Grande, e inclui apresentação do DJ Matheus Nell, distribuição de pipoca gratuita durante a partida mediante retirada de senhas e show de samba com o Grupo Sampri após o jogo. A entrada é gratuita e a programação segue também no domingo (14), com atividades da feira criativa das 17h às 22h.

Treze Bar

O Treze Bar vai transmitir os jogos da Copa do Mundo em Campo Grande, com exibição ao vivo das partidas em telão instalado no local. Durante os dias de jogo, o estabelecimento informou que haverá promoções especiais, venda de petiscos e funcionamento voltado à transmissão dos confrontos da Seleção Brasileira. O bar fica na Rua 15 de Novembro, 797, em Campo Grande.

Outback Steakhouse

O Outback Steakhouse lança a campanha “É Clima de Outback”, a maior ação de futebol de sua história no Brasil, com início em 13 de junho e programação até 26 de julho em todas as unidades da rede. A iniciativa transforma os restaurantes em pontos de encontro para torcedores, com transmissão das partidas em telões durante o horário de funcionamento, em parceria com a CazéTV, além do retorno do tradicional Rodízio Outback. A campanha também inclui opções para quem prefere acompanhar os jogos em casa, disponível no iFood e no aplicativo Meu Outback, além de novos drinks temáticos inspirados no clima das partidas.

Montanha Bar

O clima da Copa do Mundo também vai tomar conta do Montanha, que promete ser uma das principais arquibancadas da torcida brasileira em Campo Grande. A partir de 13 de junho, todos os jogos do Brasil serão transmitidos em telão, em um ambiente preparado para reunir os apaixonados por futebol. Para deixar a experiência ainda mais especial, quem comparecer usando a camisa da Seleção Brasileira ganha o primeiro chope por conta da casa. Além disso, durante os dias de jogo, a cada cinco chopes consumidos, o sexto (em referência ao tão sonhado hexa) será oferecido gratuitamente pelo bar.

Bosque dos Ipês

O Shopping Bosque dos Ipês vai transmitir os jogos da Copa do Mundo na Praça de Alimentação, em Campo Grande. As partidas serão exibidas em telão instalado no local durante toda a competição, seguindo o calendário oficial do torneio. Para os jogos da Seleção Brasileira, o shopping informou que as lojas poderão encerrar o atendimento 30 minutos antes das partidas e retomar as atividades 30 minutos após o apito final, nos confrontos dos dias 13, 19 e 24 de junho. O funcionamento poderá ser ajustado nas fases seguintes, caso o Brasil avance na competição.

Germânia Cervejaria

A Germânia Cervejaria, localizada na Rua Amazonas, 1244, confirmou que vai transmitir os jogos da Copa do Mundo em telão de alta definição. Durante as partidas da Seleção Brasileira, o estabelecimento terá oferta de chopp pilsen gelado com valor promocional no primeiro tempo por R$6. O local também funcionará com programação voltada à exibição dos jogos do Brasil ao longo da competição.

Shopping Norte Sul

O Norte Sul Plaza vai transmitir os jogos da Seleção Brasileira na praça de alimentação, reunindo torcedores em um ambiente preparado para acompanhar cada lance com conforto, animação e muita vibração. As partidas entre Brasil e Escócia e Brasil e Marrocos serão exibidas às 18h, enquanto o confronto entre Brasil e Haiti terá transmissão às 20h30. A dica é reunir os amigos, vestir a camisa verde e amarela e entrar no clima da competição sem sair de Campo Grande.

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