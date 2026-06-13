Encontro de carros antigos une paixão e solidariedade

Evento gratuito irá arrecadar brinquedos para crianças neste sábado (13), na Vila Morena

Mais do que reunir relíquias sobre rodas e admiradores do antigomobilismo, o próximo encontro promovido pelos grupos Helinho dos Opalas e Lendários.67 terá um importante propósito social. Marcado para o dia 13 de junho, a partir das 15h, na Vila Morena (Cidade do Natal), em Campo Grande, o evento contará com uma campanha de arrecadação de brinquedos destinados a crianças em situação de vulnerabilidade social.

A iniciativa busca mobilizar colecionadores, expositores, famílias e visitantes em torno de uma causa que ultrapassa a exposição de veículos antigos. A proposta é transformar a paixão pelos clássicos em um gesto concreto de solidariedade, incentivando a doação de brinquedos que serão destinados a ações voltadas ao Dia das Crianças.

A expectativa dos organizadores é reunir dezenas de veículos que marcaram época, entre eles modelos icônicos da indústria automobilística nacional e internacional. Além da exposição, o público poderá conhecer histórias de restauração, preservação de veículos e compartilhar experiências com apaixonados pelo universo dos carros antigos.

Solidariedade como combustível do evento

Segundo os organizadores, a arrecadação de brinquedos foi escolhida justamente por permitir que o encontro deixe um legado para além do entretenimento. A campanha pretende envolver toda a comunidade em uma ação simples, mas capaz de gerar impacto direto na vida de muitas crianças.

“Queremos mostrar que os encontros de carros antigos também podem cumprir um papel social. Cada brinquedo doado representa um gesto de carinho e a possibilidade de tornar o Dia das Crianças mais especial para quem precisa”, destacam os organizadores.

A orientação é para que os visitantes levem brinquedos novos ou usados em bom estado de conservação. Todo o material arrecadado será destinado posteriormente a ações sociais e entidades parceiras.

“O antigomobilismo sempre foi sobre família, amizade e nostalgia. Percebemos que, ao reunir tanta gente engajada e com o coração gigante em um só lugar, tínhamos a oportunidade perfeita para ir além da exposição. Queremos mostrar que a comunidade dos carros antigos é unida não só pela mecânica e pela história, mas também pela empatia e pelo desejo de fazer o bem ao próximo”, explicou Hélio Benites, conhecido como ‘Helinho dos Opalas’ .

A campanha de arrecadação começa meses antes do Dia das Crianças justamente para permitir que a organização planeje a ação com antecedência e garanta que as doações cheguem a quem precisa. A expectativa é mobilizar não apenas colecionadores e expositores, mas também o público visitante.

“Queremos arrecadar o máximo de sorrisos possíveis”, destaca o organizador. Segundo ele, o período entre junho e outubro será utilizado para realizar a triagem dos brinquedos e organizar a distribuição de forma responsável. “Nossa expectativa é alta: queremos mobilizar não apenas os donos de carros, mas todos os visitantes”, afirma. As doações serão destinadas a instituições locais, creches e comunidades em situação de vulnerabilidade social. “A distribuição será feita de forma supertransparente, focando em instituições locais, creches ou comunidades carentes que realmente precisam desse apoio. Queremos transformar o Dia das Crianças de muita gente em uma data inesquecível”, completa.

Cultura automotiva e integração da comunidade

Nos últimos anos, os encontros de carros antigos têm ganhado força em Campo Grande, reunindo pessoas de diferentes gerações em torno da preservação da memória automobilística. Veículos como Fuscas, Kombis, Opalas e outros modelos clássicos despertam lembranças afetivas e ajudam a manter viva uma importante parte da história do setor automotivo.

Além de valorizar essa cultura, o evento também promove a integração entre famílias, colecionadores e admiradores, oferecendo uma programação acessível e aberta ao público.

“O público pode esperar um ambiente com muita energia boa, nostalgia e, claro, máquinas impecáveis. Teremos uma grande variedade de modelos que marcaram gerações, desde os clássicos nacionais que mexem com a memória afetiva de todo mundo, até os motores mais imponentes e preparados que chamam a atenção pelo ronco e pela conservação”, destaca. Ele ressalta ainda que o encontro será uma oportunidade para trocar experiências, rever amigos e aproveitar atrações musicais em um ambiente familiar. “O grande destaque, sem dúvidas, será ver a união da galera acelerando por uma causa tão bonita”, diz Helio.

Na avaliação do organizador, a solidariedade amplia o alcance do encontro e fortalece os laços entre a comunidade e os apaixonados por carros antigos. Segundo ele, ao associar a exposição dos veículos a uma causa social, o evento deixa de atrair apenas admiradores do antigomobilismo e passa a se tornar uma opção de lazer para toda a família. “A solidariedade quebra barreiras. Quando unimos a exposição dos carros a uma causa nobre, o evento deixa de ser atraente apenas para quem entende de motor e passa a ser um programa para toda a família e para a sociedade em geral. Isso humaniza a nossa paixão”, afirma. Para ele, a iniciativa também permite que os visitantes conheçam as histórias por trás dos veículos e faz com que os colecionadores se sintam parte de um movimento capaz de gerar impacto positivo na realidade local. “A solidariedade fortalece os laços e mostra a verdadeira força da nossa comunidade”, completa.

A realização conta com apoio da FAC (Fundação de Apoio à Comunidade), Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), Prefeitura de Campo Grande e Escola Municipal de Trânsito.

Serviço: O Rolê dos Clássicos será realizado neste sábado (13), a partir das 15h, na Vila Morena. A entrada é gratuita, com arrecadação voluntária de brinquedos para o Dia das Crianças.

Por Carolina Rampi

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