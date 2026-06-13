Prazo para cortes termina e Neymar segue no elenco antes da estreia do Brasil contra Marrocos

A Seleção Brasileira entrou na reta final de preparação para a estreia na Copa do Mundo de 2026 com atenção voltada para o prazo final de alterações na lista de convocados. Até as 18h (horário de MS) dessa sexta-feira (12), a CBF ainda poderia substituir jogadores em casos de lesão ou doença grave, conforme prevê o regulamento da Fifa.

A regra vale para todas as seleções participantes do Mundial e determina que mudanças só podem ser realizadas até 24 horas antes da estreia de cada equipe. No caso do Brasil, o limite se encerrou um dia antes da partida contra Marrocos, marcada para este sábado (13), em Nova Jersey, pela primeira rodada do Grupo C. Eventuais substitutos precisam obrigatoriamente fazer parte da lista preliminar de 55 atletas enviada previamente à Fifa.

A situação de Neymar foi uma das que mais gerou atenção durante a preparação da equipe. O atacante chegou à concentração lesionado após sofrer uma contusão na panturrilha quando defendia o Santos. Exames realizados nos Estados Unidos identificaram uma lesão muscular de grau dois, mas a comissão técnica optou por mantê-lo no grupo por entender que ele poderá se recuperar durante a competição.

Diferentemente do camisa 10, o lateral-direito Wesley acabou cortado após sofrer uma lesão de grau três na coxa esquerda durante amistoso contra o Egito. Sem condições de disputar o Mundial, ele foi substituído pelo volante Éderson. Neymar, por sua vez, segue em tratamento e ainda não participou dos amistosos preparatórios, embora permaneça nos planos da comissão técnica para a sequência da Copa.

Enquanto monitora a recuperação do principal astro da equipe, o Brasil também estuda o adversário da estreia. Marrocos chega ao Mundial disposto a confirmar a força demonstrada na histórica campanha da Copa de 2022, quando se tornou a primeira seleção africana e árabe a alcançar uma semifinal. Atual sétima colocada no ranking da Fifa, a equipe reúne jogadores que atuam nos principais centros do futebol europeu.

O principal destaque marroquino é o lateral-direito Achraf Hakimi, campeão da Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain e uma das lideranças técnicas da seleção. No gol, Yassine Bounou, conhecido como Bono, continua sendo referência após se destacar no Mundial do Catar e atualmente defender o Al-Hilal.

O setor ofensivo também apresenta nomes de peso. Entre eles está Brahim Díaz, meia do Real Madrid que escolheu representar Marrocos no cenário internacional. Outro jogador observado com atenção é Ismael Saibari, destaque do futebol holandês, além do jovem Ayyoub Bouaddi, apontado como uma das principais promessas da nova geração europeia.

Brasil e Marrocos se enfrentam neste sábado (13), em Nova Jersey, em um dos confrontos mais aguardados da primeira rodada da Copa do Mundo. O duelo reúne duas seleções que figuram entre as dez melhores colocadas do ranking da Fifa e promete ser um importante teste para a equipe comandada por Carlo Ancelotti na caminhada em busca do hexacampeonato mundial.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais