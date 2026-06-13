Agenda traz feiras criativas e celebrações comunitárias

As praças e os espaços culturais de Campo Grande disponibilizam diversas atividades abertas ao público neste sábado (13) e domingo (14). A programação descentralizada reúne alternativas de lazer, gastronomia, esporte e consumo consciente com o objetivo de movimentar a economia local e oferecer opções de convivência para as famílias.

O sábado começa com foco no esporte e na cidadania. O Teatro Arena Horto sedia, das 8h às 20h, o exame de graduação de Muay Thai. A atividade reúne cerca de 220 alunos integrados a projetos sociais, focados no desenvolvimento pessoal e na disciplina de crianças e adolescentes por meio das artes marciais. No período da tarde, das 13h às 17h, o mesmo local acolhe as atividades do Grupo de Escoteiros.

A economia criativa ocupa múltiplos pontos da cidade. No Centro, a tradicional Feira de Antiguidades ocorre na Praça Ary Coelho, das 8h30 às 15h. Próximo dali, na Plataforma Cultural, o Coletivo de Brechós promove a cultura da moda sustentável das 8h às 14h. O grupo, com atuação de uma década na capital, possibilita a circulação de objetos e vestuários em desuso, gerando renda direta para a comunidade.

Nos bairros, os moradores encontram opções de gastronomia, artesanato e música autoral. A Praça do Peixe, na Vila Vilas Boas, sedia a Feira Mixturô das 9h às 23h, voltada ao entretenimento familiar. Já no Bairro Colibri 2, a Feira Cultural Sementes Criativas ocupa a Praça Guilhermina Marques Berta, das 12h às 22h, servindo como vitrine para artistas da região e novos empreendedores.

No domingo, as atividades continuam nos espaços públicos. A tradicional Feira Cultural da Praça da Bolívia, na Coophafe, ocorre das 9h às 14h, com exposições artísticas e culinária típica.

O encerramento do fim de semana marca a comemoração dos 31 anos da Praça do Preto Velho, no Jardim Paulista, das 16h às 22h. O ato, organizado com lideranças de matrizes africanas e ameríndias, celebra a escultura doada ao município em 1995 e simboliza o respeito às tradições afro-brasileiras. A festividade resgata a importância do espaço fundado na gestão do ex-prefeito Juvêncio César da Fonseca.

Por Prefeitura de Campo Grande

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