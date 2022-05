Confira o que o horóscopo diz sobre esta sexta-feira

O horóscopo pode influencia seu dia, veja as previsões. Ainda estamos sentindo os efeitos energéticos do Eclipse da Lua de Sangue, aproveite a fase para olha para um momento de meditação.

Áries (de 21/3 a 20/4)

No trabalho, a sua forma de levar pode acabar chamando atenção do chefe e uma atitude sua poderá ser elogiada. Nada ruim para uma sexta, que traz ainda oportunidades de crescimento e notoriedade. Um convite para viagem pode ficar irrecusável e você pode acabar aproveitando o fim de semana de maneira diferente. Na paquera, você estará com vontade de chegar junto e pode ser recíproco.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Sexta chega meio confusa, mas ao longo do dia, traz um melhor direcionamento para suas pendências de trabalho. Você vai se sentir confiante e nada pode te parar, bebê. A grana chega com facilidade e dá bons indícios de ganhos extras, a sorte chega, chegando. Tudo azul em casa e na saúde. Com a paquera, momentos de descontração e sedução marca o papo de vocês.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

A Lua transita pela Casa 9 e traz uma facilidade com negociações e contatos com pessoas de fora. Há chances de novidades que mexam com sua rotina no trabalho, o que te deixa bem animada. Final de semana tá batendo na porta e um convite para um lugar mais voltado para o autoconhecimento pode surgir. No final do dia, o Sol dá as caras na Casa 1 e te traz uma nova energia.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

A Lua na Casa 8 te deixa um pouco mais introvertida nesta sexta, mas ao mesmo tempo, focada em suas questões internas e em tudo que você deseja mudar em sua vida. É hora de fazer aquela limpa nas questões de trabalho e pensar melhor se você não está carregando mais responsabilidade do que deveria. Dinheiro compartilhado com família e mozão pode pedir uma organização melhor

Leão (de 22/7 a 22/8)

A sexta-feira chega animada, com correria e alguns sinais verdes no trabalho. Seus planos ganham força, assim como tudo que envolve pessoas e maneiras diversas de você compartilhar o que faz. Se trabalha com vendas ou comunicação, as chances de você ter novas oportunidades te anima e te traz energia de otimismo. Tudo muito bem e tudo muito bom, leodiva!

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Rotina segue pesadinha, com algumas cobranças e responsabilidades a mais no dia de hoje. Contudo, você tira de letra e a chance de conseguir resolver os pepinos é alta. Com a grana, a energia é neutra, mas não se prive de coisas boas, principalmente para seu lazer. Lembre que se divertir também é prioridade. Com o possível dono do seu coração, a paquera flui, só não vale ficar falando de trabalho.

Libra (de 23/9 a 22/10 )

Criatividade a solta hoje, librinha! Suas boas ideias possuem grande chance de serem levadas a sério no trabalho e novas perspectivas boas surgem para você. Um ar mais otimista acaba te rondando e promove também encontros importantes, pessoais e profissionais. Você consegue usar toda sua diplomacia ao seu favor. Com a paquera, um lance pode ficar mais sério.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Apesar das demandas de trabalho, você vai levar a sexta resolvendo algumas questões de ordem prática em casa. Uma mudança ou situação que envolva família pode pedir um pouco mais de atenção e você deverá conciliar com suas obrigações no trabalho. Conte com ajuda dos astros para facilitar as coisas, benzinho. O dia segue agitado, só toma cuidado com o stress, valeu?

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

No trabalho, o dia pede agilidade. Você estará com a comunicação tinindo e tudo que estiver ligado a isso ganha nova energia. A Lua na Casa 3 traz boas negociações, vendas, metas atingidas. O gol é seu e você vai querer comemorar! A grana chega também depois desse esforço, só não vale ficar encanada com coisa pequena, combinado?

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Acorda, que hoje o dia promete! Boas novas no trabalho te deixam animada e uma chance boa de aumentar a renda chega com a Lua na Casa 2, sobretudo se você for empreendedora ou trabalhar por conta. Planeja seus próximos passos com bastante comunicação e contatos, não tem como dar errado. A saúde é renovada e seu otimismo chama atenção, inclusive, de alguém que está bem perto.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

A Lua na Casa 1 pode até tentar te deixar mais quieta, mas será impossível. A sexta traz novidades, movimento, oportunidades e tudo flui como você gosta. O trabalho rende e sua agilidade poderá ser elogiada. Nada ruim, aquariana! A grana também aparece e o fim de semana está garantido. Se astral está ótimo para receber o fim de semana!

Peixes (de 20/2 a 20/3)

A Lua na Casa 12 promove um dia mais introspectivo, mas nada que seu jeito leve de fazer as coisas não possa ajudar a mudar o cenário. O trabalho flui bem, mas você pode se sentir mais cobrada que o normal. Tente não entrar nessa vibe para não criar minhoca na cabeça, ta legal? Por outro lado, boas novas com seu rico dinheirinho te deixam animada, com chances de ganhos a mais.

