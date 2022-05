Sexta-feira continua com temperaturas baixas e sem chuva no Estado

A previsão para esta sexta-feira (20) em todo o Estado continua com as temperaturas baixas porém com tempo firme, com sol ao longo do dia e sem expectativa de chuva. Os ventos começam a mudar da direção sudoeste para o leste ao longo da tarde.

Para a Capital a mínima ainda fica em torno dos 7ºC com máximas de 20ºC. Em Dourados, a maior cidade do Estado, as temperaturas irão variar entre 6ºC de mínima e 19ºC de máxima. Para a região pantaneira, em Corumbá, o clima promete ser um pouco mais quente, com mínima de 10ºC e máxima de 23ºC.

Na região sul do Estado, em Sete Quedas, a mínima ainda está baixa, com mínima de 6ºC e máxima de 18ºC. Três Lagoas fica entre 8°C (mínima) e 21°C (máxima).

Em Sonora, norte do Estado, a temperatura máxima não passa dos 22ºC, com mínima de 7°C. Segundo informações do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS) o final de semana também prevê tempo firme, com pouca incidência de nuvens. Não estão descartadas pancadas de chuva na região sul e sudoeste para o domingo (22). A umidade deve ficar em baixa, entre 25% e 40%.

