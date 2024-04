Conexeão Urbana: 2º edição com o tema “Becos” traz dança de rua em Nova Andradina

Em Nova Andradina o cenário de arte urbana ganha espaço na cidade mais uma vez com a segunda edição do Conexão Urbana. O acontece no domingo 28 de abril, a partir das 9h, na Praça da Rodoviária trazendo o tema “Becos” com destaque para batalha de Breaking e workshop de Break Dance.

O Conexão Urbana é um projeto cultural incentivado pelo Fundo de Investimentos Culturais FIC/MS.

Atividades e Programação

‘A Quebra’, a Batalha de Breaking é o destaque, reunindo a participação de B-boys e B-girls do Mato Grosso do Sul com 15 anos ou mais. As três primeiras colocações serão premiadas com valores em dinheiro: R$ 3.500,00 para o primeiro lugar, R$ 2.500,00 para o segundo lugar e R$ 1.500,00 para o terceiro lugar, representando uma oportunidade única para demonstrar talento e deixar uma marca histórica no Conexão Urbana.

A programação inclui ainda um workshop de Break Dance com o B-boy Fabinho de Campo Grande, live painting graffiti com GaAra e Os Dedos Sujos, espaço aberto para skatistas, MCs e performances dos artistas locais. O encerramento será destacado por um show imperdível da banda SoulRa, que promete deixar uma marca significativa na cena do hip hop em Nova Andradina.

A realização do Conexão Urbana conta com o apoio do Governo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte (SEMEC), Fundação Nova-Andradinense de Cultura (Funac), Fundação Nova-Andradinense de Esporte e Lazer (Funael), e Secretaria Municipal de Assistência Social, através da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulher.

Para o diretor de produção, Kaique Moura, só é possível realizar o projeto aqui em Nova Andradina porque a população tem participado e se fazendo presente. “A gente pensa em cada detalhe, em cada competição, premiação, show, tudo isso para trazer o cidadão mais próximo da cultura e até para ele mesmo deixar a sua marca com a sua personalidade em tudo que fizemos. É um projeto aberto disposto a abraçar a arte em todos os sentidos culturais. ”

A última edição reuniu mais de 500 pessoas na praça do bairro Morada do Sol, sendo o primeiro passo desse projeto importante. A diretora executiva do Conexão, Nayara Machado, agradeceu a presença de quem prestigiou e garante que a preparação envolve muito crescimento cultural para o município. “A gente sabe, agradece e vê a importância de um projeto desse tamanho para Nova Andradina. Nós estamos colocando em prática, justamente, para cada uma dessas pessoas que vão até o evento, que participam e que contribuem para a história, que é a nossa intenção também”.

Com informações da Prefeitura de Nova Andradina

