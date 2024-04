2º Festival do Churrasco acontece neste domingo em Naviraí com 12 horas de programação

No domingo(28) acontece em Naviraí, o 2⁰ Festival do Churrasco no o Parque de Exposições Tatsuo Suekane. O evento acontecerá por 12 horas seguidas, acontecendo das 11h às 23h.

Serão 15 estações de churrasco e uma variedade de atrações musicais no festival que tem como objetivo principal impulsionar a economia local.

Programação

As atrações musicais que se apresentarão ao longo das 12 horas no palco do evento serão: Essência do Samba (às 11h), Jheniffer Pelegati (13h30min), SAMPRI grupo de samba (16h), Maycon e Thiago (18h) e Banda Calli (20h30min). Entre uma apresentação e outra, haverá ainda o DJ Cristiano Moraes.

Haverá uma ampla variedade de pratos preparados na brasa, como carneiro defumado, varal de linguiça artesanal, carne serenada, carne de sol, picanha no varal, pãoliça, costelão de chão, porco a pururuca, maminha na mostarda, choripán, cupim mexicano, hambúrguer de costela, hambúrguer defumado, espetinhos e bebidas.

A entrada será gratuita, sendo necessário pagar apenas o que for consumido durante o evento.

