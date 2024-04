O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou um alerta de onda de calor em Mato Grosso do Sul, que inicia 18h deste sábado e deve ser prolongado de 3 a 5 dias no Estado.

O sistema de alta pressão atmosférica continuará influenciando as condições de tempo em Mato Grosso do Sul durante o fim de semana, com altas temperaturas, que podem atingir valores entre 34-37°C e baixos valores de umidade relativa do ar entre 20-40%.