Concerto de Música Clássica traz 5 dias de shows e músicas da Disney

Um dos concertos de maior expressão em Mato Grosso do Sul promove na próxima semana mais um concerto em Campo Grande. Iniciado em 2007, o Encontro com a Música Clássica vem para sua 15ª edição, com apresentações de orquestras e operetas compostas por atores e cantores da cidade. A entrada é gratuita.

O evento será realizado entre os dias 22 e 26 de agosto no Teatro Glauce Rocha, com início sempre às 20h. Para o evento deste ano o tema será “Voz”, com destaque especial para os coros e solistas. O público poderá acompanhar missas, óperas, cantatas e a execução de canções populares, incluindo temas de musicais da Disney.

O destaque é a estreia da Opereta Pantaneira, uma obra cênico-musical que fala do Pantanal a partir de seus mitos, lendas e “causos” e retrata seus ritmos, suas cores e suas belezas naturais. O repertório mistura as influências da música regional e da música de concerto e foi especialmente composto por Eduardo Martinelli, Rodrigo Faleiros e Ivan Cruz. Ele será executado pela Orquestra Sinfônica de Campo Grande junto de Fernando Lopes, Marta Cel e Melissa Azevedo.

A programação também inclui o show “Acústicas da Natureza”, performado por Tetê Espindola e a Orquestra de Câmara do Pantanal. Estão previstas ainda duas homenagens: uma à eterna Dama do Rasqueado, Delinha (que faleceu no dia 16 de junho aos 85 anos) e outra, na abertura, pelos 200 anos da Independência do Brasil.

Como forma de incluir os projetos sociais e educacionais ligados à música, alunos de diversas instituições se apresentarão junto da Orquesta Sinfônica Municipal de Campo Grande. Haverá a tradicional arrecadação de alimentos não perecíveis para doação.

Sobre o evento

O Encontro com a Música Clássica estreou em 2007 e desde então trouxe para os palcos sul-mato-grossenses dezenas de artistas brasileiros de diversos estados, assim como músicos estrangeiros da Argentina, Paraguai, Bolívia, Chile, Itália, Trinidad y Tobago, Bulgária, EUA, Bulgária, entre outros.

O projeto atua de forma transformadora, pois seu alcance vai além das apresentações gratuitas e proporciona também uma formação aos estudantes e futuros profissionais da área através do intercâmbio cultural com os artistas convidados.

Serviço

O 15º Encontro com a Música Clássica ocorre no Teatro Glauce Rocha, localizado dentro do campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) em Campo Grande. Serão cinco dias de apresentações, com início às 20h. Serão distribuídos gratuitamente 750 ingressos por noite, que poderão ser retirados no local com antecedência. A organização pede que o público colabore com a doação de alimentos não perecíveis, que serão revertidos para instituições de caridade.

