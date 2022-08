Canção visa conscientizar sobre abandono e maus-tratos a animais

João Benítez canta temas de relevância social em seu trabalho

O cantor e instrumentista João Benítez acaba de lançar a canção “Olhos de Gato Azuis”, em parceria com a ONG Amicat’s, para promover a conscientização a respeito de abandono e maus-tratos aos animais e, de quebra, fazer uma declaração de amor ao seu bichinho de estimação.

“O meu gato foi uma companhia muito importante durante a pandemia, que foi um período difícil e solitário. Ele sempre está perto de mim enquanto faço música, é meu espectador mais fiel. Nada mais adequado do que homenagear ele! Os seus primeiros tutores o resgataram das ruas e ele veio com possíveis sequelas de maus-tratos, então achei que o lançamento seria uma boa oportunidade para promover consciência quanto a este tema”, afirma Benítez.

O artista ainda explica a característica que mais o inspirou no seu bichinho. “Para fazer uma ode a gente procura aquela característica mais distinta do homenageado. No caso dele são os olhinhos de um tom azul-claro bem marcante. Não tinha como ser diferente.”

João atua em Campo Grande como instrumentista e intérprete desde 2014, mas começou a se destacar na cena autoral como cantor e compositor em 2018, como frontman da banda de slowcore/rock alternativo Naufrágil. Nela, desenvolveu seu estilo de composição que vai de lentas baladas de piano a linhas de guitarra agonizantes, amarradas apenas por sua poética que comumente trata da solidão, da descrença e de outras faces sofríveis da condição humana.

Psicólogo de formação, João tem um trabalho intimamente relacionado a literatura e psicanálise, com letras que fazem alusões a essa área, de forma sutil, porém marcante. Ele ainda integra o Lappel (Laboratório de Pesquisa em Psicanálise, Epistemologia e Linguagem) na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul).

Carreira solo

Em 2020, durante o período de isolamento, o artista decidiu realizar seu primeiro trabalho solo e produziu o EP “Cinco Cânticos na Língua do Desamparo”, lançado no Dia das Mães e anunciando o começo de uma trilogia. O EP, diverso em termos de musicalidade, gira em torno de um único tema: sua relação com uma infância passada em cidade de interior e marcada por abusos físicos e psicológicos, gravado, mixado e masterizado pelo próprio musicista.

João Benítez pode ser encontrado no Instagram como @joao.bntz e as músicas do artista estão disponíveis em todas as plataformas digitais. O clipe de “Olhos de Gato Azuis” pode ser conferido por meio do link: https://youtu.be/ Gti23Hf0GDI

