Dia do Pão de Queijo: aprenda a receita que saiu de Minas para o mundo

O Pão de Queijo é um quitute amado por todos os brasileiros, e sua fama é tão grande que até uma data foi criada para celebrar: dia 17 de agosto. Não há uma origem concreta do pãozinho, mas pesquisadores dizem que a receita foi criada em Minas Gerais no século 18, desde a época da escravidão.

Uma das histórias da origem é que, nas fazendas, era rotineiro servir aos senhores (donos das terras) o pão com café. Entretanto, a má qualidade da farinha fez com que as cozinheiras a substituíssem pelo polvilho. Surgindo, assim, os primeiros pães de queijo, assados no fogão a lenha e preparados com os ingredientes produzidos nas próprias fazendas. Também há relatos de que como só no século 20 o trigo passou a ser cultivado em larga escala no Brasil, o derivado da mandioca (no caso, o polvilho), herança indígena, foi a opção encontrada.

Para celebrar a data aprenda a receita de um delicioso Pão de Queijo e sirva com um café no fim da tarde para amigos e família.

Ingredientes:

660 g de polvilho doce (6 xícaras)

120 mL de óleo (1/2 xícara)

240 mL de leite (1 xícara)

240 mL de Água (1 xícara)

10 g de sal (2 colheres de chá)

ovos (4 unidades)

100 g de queijo parmesão ralado fino (1 xícara)

350 g de queijo minas padrão ralado grosso (3 xícaras e 1/2)

Modo de Preparo:

Em uma panela alta leve a água, o leite, o óleo e o sal para ferver; Despeje esses líquidos quentes sobre o polvilho doce. Misture com uma colher rapidamente. Espere esfriar um pouco.

Bata levemente os ovos e acrescente quando a massa estiver morna; Misture bem com as mãos quando a massa ficar homogênea acrescente os queijos. Misture novamente muito bem por alguns minutos para ficar mais homogêneo.

Unte uma assadeira com um pouco de óleo; Passe nas mãos também um pouco de óleo para fazer as bolinhas e elas não grudarem. Distribua as bolinhas na assadeira, deixando uma distância entre elas. Leve ao forno preaquecido a 200ºC por aproximadamente 30 minutos ou até dourarem.

Essa receita pode ser congelada. Coloque as bolinhas ainda cruas levemente separadas em uma assadeira e leve ao freezer, depois de congeladas podem ser armazenadas juntas em saquinho próprio para alimentos ou em um pote tampado.

Receita por Cook’n Enjoy.

