Corinthians x Atlético-GO; confira prováveis escalações

Corinthians e Atlético-GO se enfrentam hoje (17), em jogo de volta das quartas da Copa do Brasil. O Timão precisa reverter o placar de 2 a 0 na partida de ida. Dessa forma, o time de Vítor Pereira precisa de três ou mais gols de diferença para avançar na competição. Se o Timão ganhar por dois gols de saldo, a vaga na semifinal será decidida nos pênaltis.

Vale lembrar que o gol fora de casa não é mais critério de desempate na Copa do Brasil. Quem passar desse duelo enfrentará o vencedor da disputa entre Fortaleza e Fluminense.

A missão certamente não é fácil. Mesmo com uma boa campanha no Brasileirão, o Corinthians chega com certa desconfiança. O time já não apresenta o futebol que chegou a mostrar nessa temporada. Além disso, o retrospecto não é positivo. Na Neo Química Arena, o Timão nunca venceu a equipe goiana. Em quatro partidas, foram três vitórias do Dragão, um empate e nenhum gol marcado pela equipe alvinegra.

Entretanto, o cenário não é tão diferente para o Atlético-GO. Mesmo o time tendo um ótimo desempenho nas copas, existe a questão de até quando o time vai conseguir se manter, haja vista que o clube é vice lanterna do Brasileiro e pode pagar caro caso priorize apenas outros campeonatos.

Prováveis escalações para Corinthians x Atletico-GO

Corinthians

Na tentativa de evitar uma crise ainda maior com mais uma eliminação, o Corinthians de Vítor Pereira chega quase completo para a decisão.

Maycon é o principal desfalque por lesão. Bruno Méndez, que já atuou na competição por outro clube, deixa a disputa na zaga entre Balbuena, Gil e Raul Gustavo. Fábio Santos e Lucas Piton também deixam dúvidas para o treinador. No ataque, a principal questão é entre Adson ou Gustavo Mosquito. Time provável: Cássio; Fagner, Balbuena, Gil (Raul Gustavo) e Fábio Santos (Lucas Piton); Du Queiroz, Fausto Vera (Cantillo) e Renato Augusto; Gustavo Mosquito (Adson), Róger Guedes e Yuri Alberto. Atlético-GO O Dragão tem vários desfalques por conta do regulamento – atletas que já atuaram por outros clubes em fases anteriores. Desta forma, Lucas Gazal segue titular na zaga no lugar de Klaus. Sem Churín, o técnico Jorginho deve optar por um ataque de mais mobilidade, com Wellington Rato centralizado. Airton e Peglow disputam vaga na ponta direita. Time provável: Renan; Dudu, Wanderson, Lucas Gazal e Jefferson; Baralhas, Marlon Freitas e Jorginho; Airton (Peglow), Wellington Rato e Luiz Fernando. Transmissão a Globo transmite o jogo com narração de Cléber Machado e comentários de Caio Ribeiro, Ricardinho e Salvio Spinola. O sportv exibe a partida para todo o Brasil, com narração de Milton Leite e comentários de Maurício Noriega, Richarlyson e PC Oliveira.

