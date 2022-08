Confira o resumo de hoje das principais novelas

Novelas

O Cravo e a Rosa

Joana recusa a ajuda de Batista. Dr. Felisberto avisa que Hildegard é uma vigarista. Calixto confessa ter sugerido que Petruchio roubasse as apólices para impedir que Catarina partisse. Cornélio veste-se de camareira para entrar no quarto de Celso e Dinorá. Batista contrata Serafim para cuidar da campanha eleitoral. Joaquim concorda em patrocinar a campanha de Teodoro. Kiki dá um terno a Teodoro. O delegado interroga Joana. Cornélio flagra Celso e Dinorá no quarto do hotel. Dinorá diz a Cornélio que Celso é professor de violino.

A Favorita

Donatela tenta explicar a Lobato que ela não é a Diva, mas ele debocha. Alícia e Romildo tentam convencer Didu de que Rita ainda é apaixonada por Zé Bob. Romildo conta a Diva que Lobato está atrás dela. Diva fica preocupada com Donatela. Dodi penhora as joias de Flora. Lobato ameaça Donatela. Donatela explica que Diva morreu em um incêndio na prisão. Pedro aceita morar na casa que era de Donatela. Pedro avisa a Flora que irá lutar até o fim para colocá-la de volta na prisão. Pedro trata Flora bem na frente de todos.

Além da Ilusão

Davi propõe que Isadora finja ser Elisa diante de Matias. Úrsula propõe ficar com o bebê de Mercedes. Eugênio confronta Joaquim, e Úrsula sobre novas falcatruas na tecelagem. Constantino e Mariana armam para Santa. Violeta discute com Úrsula. Mariana encontra um bilhete da loteria. Lavínia oferece ajuda para Julinha conseguir separar Santa de Geraldo. Lorenzo conclui que Letícia ainda ama Bento. Davi e Isadora colocam seu plano em ação e juntam Matias, Violeta e Salvador. Isadora finge ser Elisa, e Matias confessa sua culpa no crime contra a filha.

Cara e Coragem

Moa fica inconformado quando Pat diz que não quer ficar com ele. Ítalo e Anita trocam olhares. Andréa chega à casa de Moa, e Pat vai embora. Rebeca vê Baby entrar no carro de Danilo. Alfredo observa Olívia e faz um desenho da mãe de Lou sem que ela perceba em Paquetá. Moa insiste que Pat responda por que terminou seu casamento. Renan deixa Lou trancada em casa e sem celular de propósito. Leonardo pede para Regina usar Kaká para espionar Pat e Moa. Jonathan pede para que Ítalo, Pat e Moa devolvam para ele a pasta com toda a documentação da fórmula que descobriu.

Pantanal

Guta pede desculpas a Tenório. Trindade diz a Irma que Mariana quer vê-los separados. Guta conta a Marcelo que eles não são irmãos. Irma avisa a Mariana que não deixará ninguém mexer no seu filho. José Leôncio fica sabendo por meio de uma matéria divulgada no jornal que José Lucas se tornará um político de carreira. Muda e Alcides procuram Juma para tratar de um interesse comum aos três. Muda e Alcides perguntam a Juma se eles podem contar com ela para matar Tenório na tapera.

Poliana Moça

Pinot (Pinóquio) foge da casa de Mario ao saber que os amigos querem delatar onde ele se esconde. Pinot sai em ritmo de fuga. Mario e Pedro vão atrás dele, assim como Violeta e Waldisney. Nanci faz um questionário sobre o ex para Marcelo e se ele pôde notar que Violeta namora Waldisney. Os vilões pegam Pinot. Violeta deseja reconfigurar o brinquedo de madeira. Durval se emociona com Raquel e dá uma resposta para filha sobre ela morar com as amigas. Marcelo é recebido na escola com boas vibrações.