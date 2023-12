Serenata de Natal começa na próxima semana em Três Lagoas

Na próxima segunda-feira, de 18 a 21 de dezembro, começa a “Serenata de Natal” de 2023. Diversas apresentações e atrações acontecem na Praça Senador “Ramez Tebet”, a partir das 19 horas.

O evento é gratuito e contará com Projetos Musicais, a Banda Cristo Redentor, entre outras atrações, integrando a Programação de Natal promovida pela Cultura para celebrar a época festiva do ano.

Na segunda-feria se apresentam a Banda Cristo Redentor, o Projeto Musical AABB Comunidade “Cantando com elas” e Paola Polidance – Circo Aéreo.

